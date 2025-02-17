Омбудсмен сообщила о состоянии чуть не утонувшего в бассейне в Москве мальчика

Состояние ребенка, который чуть не утонул после тренировки в столичном бассейне, удовлетворительное.

Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.

" В с е н о р м а л ь н о , о н н а х о д и т с я в б о л ь н и ц е . Ж и з н и и з д о р о в ь ю н и ч е г о н е у г р о ж а е т , с о с т о я н и е у д о в л е т в о р и т е л ь н о е . П р о к у р а т у р а в е д е т р а с с л е д о в а н и е " , - с к а з а л а Я р о с л а в с к а я .

Ранее телеканал "Москва 24" сообщил, что семилетний мальчик чуть не утонул в бассейне, пока его тренер отвлекся на телефон. Ребенка спас мужчина, который плыл по соседней дорожке.