Омбудсмен сообщила о состоянии чуть не утонувшего в бассейне в Москве мальчика

Состояние ребенка, который чуть не утонул после тренировки в столичном бассейне, удовлетворительное.
Об этом сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская.
"Все нормально, он находится в больнице. Жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние удовлетворительное. Прокуратура ведет расследование", - сказала Ярославская.
Ранее телеканал "Москва 24" сообщил, что семилетний мальчик чуть не утонул в бассейне, пока его тренер отвлекся на телефон. Ребенка спас мужчина, который плыл по соседней дорожке.