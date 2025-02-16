Сильный снегопад обрушился на Крым

Дорогу на Ай-Петри закрыли. В работе общественного транспорта Ялты могут возникнуть сбои. Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

В своем Telegram-канале она написала, что коммунальная техника вышла расчищать дороги, дополнительно привлечены силы из Симферополя и Бахчисарая. В приоритете расчистка трасс к важным социальным объектам – хлебокомбинату, больницам, пожарной части, скорой помощи.

Кроме того, в связи с ухудшением погоды, решение о посещении детьми учебных заведений в понедельник будут приниматься родителями. В детских садах организуют дежурные группы, уточнила Павленко.

Она также призвала работодателей по возможности перевести сотрудников на удаленный режим.