Депутат Милонов призвал выдавать дома многодетным семьям

Государство должно выдавать многодетным семьям дома вместо квартир. Об этом в понедельник, 17 февраля, заявил депутат Государственной думы Виталий Милонов.

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Он выразил мнение, что большой семье будет удобно проживать на обширной площади, где есть придомовой участок для «минимальных активностей».

— К с о ж а л е н и ю , 2 0 0 - м е т р о в ы е к в а р т и р ы м ы н е м о ж е м д а в а т ь , э т о н е р е а л и з у е м о , — о т м е т и л д е п у т а т .

Он уточнил, что при распределении жилья нужно учитывать не только численность членов семьи, но и ее статус, а также время проживания в стране, передает News.ru.

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Сергей Колунов предложил предоставлять 50-процентную скидку на жилищно-коммунальные услуги для многодетных семей и установить единый федеральный стандарт для предоставления льгот на оплату коммунальных счетов.

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая заявила, что более двух миллионов российских семей ожидают получения жилья по договору социального найма, причем средний срок ожидания составляет около 20 лет. По ее словам, в 2024 году лишь 41 тысяча семей смогли получить такое жилье, что составляет всего 2,5 процента от общего числа нуждающихся.