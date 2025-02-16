Глава Минпросвещения призвал отказаться от термина «пэтэушник»

Министерство просвещения России поддерживает возвращение начального профессионального образования, но призывает подумать над его названием и исключить термин «пэтэушник», заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в ведомстве понимают необходимость возвращения начального профессионального образования, но делать это необходимо с учетом современных условий.

Кравцов подчеркнул, что для этого нужна новая модель, которая позволит готовить кадры по потребностям экономики, существующим сегодня.

Министр добавил, что о престижности системы профессионального образования говорит то, что 62,5% школьников после 9 класса поступают в колледжи.

11 февраля зампред правительства России Дмитрий Чернышенко заявил, что российские власти работают над моделью нового начального профессионального образования.

По словам Чернышенко, новая модель предполагает обучение детей профессиям, которые являются приоритетными для регионов. Он добавил, что организация образовательного процесса будет проходить на базе колледжей и региональных предприятий.