Семья Ходорковского* лишилась права на жилье в Москве

Бутырский районный суд Москвы признал, что жена и дети экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* утратили право пользования жилым помещением в столице. Они сняты с регистрационного учета, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.

Агентство приводит выдержку из постановления Бутырского суда, удовлетворившего исковые требования.

« П р и з н а т ь Х о д о р к о в с к о г о И л ь ю М и х а й л о в и ч а , Х о д о р к о в с к у ю И н н у В а л е н т и н о в н у , Х о д о р к о в с к о г о Г л е б а М и х а й л о в и ч а , Х о д о р к о в с к у ю А н а с т а с и ю М и х а й л о в н у у т р а т и в ш и м и п р а в а п о л ь з о в а н и я ж и л ы м п о м е щ е н и е м » , — с к а з а н о в с у д е б н о м д о к у м е н т е .

Данное решение суда является основанием для снятия Ходорковских с регистрационного учета.

Ранее в суде сообщали, что истица Левина является собственницей квартиры, в которой были зарегистрированы ответчики.

В иске она указала, что Ходорковские не проживают в квартире, не имеют личных вещей и не платят за коммунальные услуги. По этой причине они утратили право пользования квартирой.

Представители ответчиков иск признали. Юристы пояснили, что Ходорковские продали квартиру Левиной в сентябре 2024 года, сейчас они живут за границей и не могут самостоятельно выписаться из данной квартиры.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента