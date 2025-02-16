Семья Ходорковского* лишилась права на жилье в Москве
Бутырский районный суд Москвы признал, что жена и дети экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского* утратили право пользования жилым помещением в столице. Они сняты с регистрационного учета, сообщает РИА Новости со ссылкой на официальные судебные документы.
Агентство приводит выдержку из постановления Бутырского суда, удовлетворившего исковые требования.
«Признать Ходорковского Илью Михайловича, Ходорковскую Инну Валентиновну, Ходорковского Глеба Михайловича, Ходорковскую Анастасию Михайловну утратившими права пользования жилым помещением», — сказано в судебном документе.
Данное решение суда является основанием для снятия Ходорковских с регистрационного учета.
Ранее в суде сообщали, что истица Левина является собственницей квартиры, в которой были зарегистрированы ответчики.
В иске она указала, что Ходорковские не проживают в квартире, не имеют личных вещей и не платят за коммунальные услуги. По этой причине они утратили право пользования квартирой.
Представители ответчиков иск признали. Юристы пояснили, что Ходорковские продали квартиру Левиной в сентябре 2024 года, сейчас они живут за границей и не могут самостоятельно выписаться из данной квартиры.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента