Россиянам спрогнозировали аномальную весну
Весна в России будет ранней и самой жаркой за последние годы, особенно значительные изменения ожидаются в центральной части страны, рассказали синоптики. Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3».
По данным метеорологов, в столице и ряде городов Подмосковья средняя температура может подняться на два градуса выше обычного.
«Наиболее выраженным это потепление станет в марте, когда отклонение от нормы достигнет 2,1 градуса. Такие показатели делают предстоящую весну одной из самых теплых за последние годы», — отметили специалисты.
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В южной части России следует готовиться к более влажной весне, чем обычно. Особенно много осадков ожидается в Ростовской области, Краснодарском крае, пояснили синоптики.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в январе 2025 года в Арктике наблюдалась минимальная площадь ледового покрытия. Прежний антирекорд был установлен в 2018 году.
«Это, конечно, говорит о том, что процессы глобального потепления идут очень быстро, несмотря на развитие природных факторов, таких как Ла-Нинья», — заметил синоптик.
Вильфанд уточнил, что на юге Антарктики наблюдаются аналогичные процессы. На юге континента площадь льда сократилась на 5% по сравнению со средними показателями.