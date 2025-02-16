Россиянам спрогнозировали аномальную весну

Весна в России будет ранней и самой жаркой за последние годы, особенно значительные изменения ожидаются в центральной части страны, рассказали синоптики. Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3».

По данным метеорологов, в столице и ряде городов Подмосковья средняя температура может подняться на два градуса выше обычного.

« Н а и б о л е е в ы р а ж е н н ы м э т о п о т е п л е н и е с т а н е т в м а р т е , к о г д а о т к л о н е н и е о т н о р м ы д о с т и г н е т 2 , 1 г р а д у с а . Т а к и е п о к а з а т е л и д е л а ю т п р е д с т о я щ у ю в е с н у о д н о й и з с а м ы х т е п л ы х з а п о с л е д н и е г о д ы » , — о т м е т и л и с п е ц и а л и с т ы .

В районе Сочи спрогнозировали дожди и штормовой ветер

В южной части России следует готовиться к более влажной весне, чем обычно. Особенно много осадков ожидается в Ростовской области, Краснодарском крае, пояснили синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в январе 2025 года в Арктике наблюдалась минимальная площадь ледового покрытия. Прежний антирекорд был установлен в 2018 году.

« Э т о , к о н е ч н о , г о в о р и т о т о м , ч т о п р о ц е с с ы г л о б а л ь н о г о п о т е п л е н и я и д у т о ч е н ь б ы с т р о , н е с м о т р я н а р а з в и т и е п р и р о д н ы х ф а к т о р о в , т а к и х к а к Л а - Н и н ь я » , — з а м е т и л с и н о п т и к .

Вильфанд уточнил, что на юге Антарктики наблюдаются аналогичные процессы. На юге континента площадь льда сократилась на 5% по сравнению со средними показателями.