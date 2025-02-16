Сотрудники порта Находки отказались выходить на работу из-за тигра

Работники порта Восточный в приморском городе Находка боятся выходить на работу из-за поселившегося на территории хищника. Местный охотник Виктор Ким рассказал в беседе со «Звездой», что сотрудники видят хищника там с ноября.

« У п о р т а В о с т о ч н ы й е с т ь д а ч н ы е у ч а с т к и . Т а м м н о г о с о б а к х о д я т б е с п р и з о р н ы х . И в о т о н и ( т и г р ы - П р и м . р е д . ) т а м х о д я т » , - п о д е л и л с я о н .

По словам охотника, в Приморском крае резко участились случаи нападения тигров. Жители региона жалуются, что хищники разгуливают по улицам, нападают на людей и собак.

Недавно животное насмерть загрызло прохожего, его останки нашли недалеко от Находки. Также оказались растерзаны сотни домашних питомцев.

« У м е н я п р о п а л а с о б а к а , а п о т о м з н а к о м ы е с к и н у л и е е ф о т о н а д о р о г е , м ы п р и е х а л и и н е д а л е к о л е ж а л т и г р , е г о с б и л а м а ш и н а . З а т е м н а ш л и ч е р е п ч е л о в е к а с о с т а н к а м и р я д о м с т е м м е с т о м . . . Т и г р о в с т а л о о ч е н ь м н о г о , р а н ь ш е т а к о г о н е б ы л о » , - р а с с к а з а л В и к т о р К и м .

На ситуацию уже обратил внимание губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Глава региона поручил разобраться в ней Минприроды края - обращение имеется в распоряжении телеканала «Звезда».