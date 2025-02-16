В Госдуме призвали увеличить процент ротации русских песен

В общественных местах следует увеличить процент ротации русских песен, заявил депутат Госдумы Борис Чернышов. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.

Политик отметил, что что отечественные хиты ничуть не хуже зарубежных. Он добавил, что в настоящее время на Западе охотно слушают песню «Сигма-бой».

« Э т о у д и в и т е л ь н о , к о г д а и д ё т д е н ь р у с с к о й к у л ь т у р ы , а и г р а е т Б е й о н с е . Э т о к а к м и н и м у м с т р а н н о » , — п о я с н и л п а р л а м е н т а р и й .

По его словам, во Франции в общественных местах, на радио, телевидении не менее 40% вещания должна занимать французская музыка. Он добавил, что России следует двигаться по этому пути, продвигать свою музыку.