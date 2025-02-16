В Госдуме призвали увеличить процент ротации русских песен
В общественных местах следует увеличить процент ротации русских песен, заявил депутат Госдумы Борис Чернышов. Видео опубликовал Telegram-канал SHOT.
Политик отметил, что что отечественные хиты ничуть не хуже зарубежных. Он добавил, что в настоящее время на Западе охотно слушают песню «Сигма-бой».
«Это удивительно, когда идёт день русской культуры, а играет Бейонсе. Это как минимум странно», — пояснил парламентарий.
По его словам, во Франции в общественных местах, на радио, телевидении не менее 40% вещания должна занимать французская музыка. Он добавил, что России следует двигаться по этому пути, продвигать свою музыку.