В районе Сочи спрогнозировали дожди и штормовой ветер
Синоптики прогнозируют в районе Сочи и федеральной территории Сириус сильные дожди со штормовым ветром и усиление волнения моря, волны могут достигать 1,5 м. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города-курорта.
"По прогнозам синоптиков 16 и 17 февраля на территории Сочи и Сириуса местами ожидаются сильные дожди. Одновременно с этим на курорте действует штормовое предупреждение по сильному ветру. Его порывы будут достигать до 17 м/с. На море волнение с высотой волн до 1,5 м", - говорится в сообщении.
Также в предгорьях и горах Сочи прогнозируются осадки в виде мокрого снега, на дорогах возможна гололедица. На высотах свыше 1 тыс. м над уровнем моря сохраняется опасность схода лавин. Все городские службы переведены в усиленный режим работы.