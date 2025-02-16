В районе Сочи спрогнозировали дожди и штормовой ветер

Синоптики прогнозируют в районе Сочи и федеральной территории Сириус сильные дожди со штормовым ветром и усиление волнения моря, волны могут достигать 1,5 м. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации города-курорта.

" П о п р о г н о з а м с и н о п т и к о в 1 6 и 1 7 ф е в р а л я н а т е р р и т о р и и С о ч и и С и р и у с а м е с т а м и о ж и д а ю т с я с и л ь н ы е д о ж д и . О д н о в р е м е н н о с э т и м н а к у р о р т е д е й с т в у е т ш т о р м о в о е п р е д у п р е ж д е н и е п о с и л ь н о м у в е т р у . Е г о п о р ы в ы б у д у т д о с т и г а т ь д о 1 7 м / с . Н а м о р е в о л н е н и е с в ы с о т о й в о л н д о 1 , 5 м " , - г о в о р и т с я в с о о б щ е н и и .

Также в предгорьях и горах Сочи прогнозируются осадки в виде мокрого снега, на дорогах возможна гололедица. На высотах свыше 1 тыс. м над уровнем моря сохраняется опасность схода лавин. Все городские службы переведены в усиленный режим работы.