Спрогнозирован снег, гололед и сильный ветер в четырех округах РФ

Вильфанд спрогнозировал снег, гололед и сильный ветер в четырех округах РФ
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об ухудшении погоды в четырех округах страны. Прогнозируются снег, сильный ветер и гололед, сообщает ТАСС.
"В Ростовской области и в Краснодарском крае пройдут сильные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, будут гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега, гололедица", - говорится в прогнозе.
По словам Вильфанда, такая ситуация связана с тем, что на юге европейской части страны ночью температура воздуха на 4 градуса ниже нормы.
В Краснодарском крае в понедельник, 17 февраля, ожидается мокрый снег и дождь, ветер усилится до 22-27 метров в секунду, поэтому будет метель, а на дорогах снежные заносы.
В горах рядом с Сочи из-за высокой вероятности схода лавины кататься на лыжах сейчас запрещено, подчеркнул Вильфанд.
В Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии прогнозируются сильные осадки как в твердом, так и в жидком виде.
В Республике Ингушетия и Чечне ветер усилится до 23 м/с.
На юге Камчатки в ближайшие дни прогнозируются ураганный ветер и сильный снег.
В Приморском крае порывы ветра будут достигать 25 м/с.