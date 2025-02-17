Спрогнозирован снег, гололед и сильный ветер в четырех округах РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил об ухудшении погоды в четырех округах страны. Прогнозируются снег, сильный ветер и гололед, сообщает ТАСС.

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" В Р о с т о в с к о й о б л а с т и и в К р а с н о д а р с к о м к р а е п р о й д у т с и л ь н ы е о с а д к и в в и д е д о ж д я , м о к р о г о с н е г а и с н е г а , б у д у т г о л о л е д н о - и з м о р о з е в ы е о т л о ж е н и я , н а л и п а н и е м о к р о г о с н е г а , г о л о л е д и ц а " , - г о в о р и т с я в п р о г н о з е .

По словам Вильфанда, такая ситуация связана с тем, что на юге европейской части страны ночью температура воздуха на 4 градуса ниже нормы.

В Краснодарском крае в понедельник, 17 февраля, ожидается мокрый снег и дождь, ветер усилится до 22-27 метров в секунду, поэтому будет метель, а на дорогах снежные заносы.

В горах рядом с Сочи из-за высокой вероятности схода лавины кататься на лыжах сейчас запрещено, подчеркнул Вильфанд.

В Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии прогнозируются сильные осадки как в твердом, так и в жидком виде.

В Республике Ингушетия и Чечне ветер усилится до 23 м/с.

На юге Камчатки в ближайшие дни прогнозируются ураганный ветер и сильный снег.

В Приморском крае порывы ветра будут достигать 25 м/с.