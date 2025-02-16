Садальский высмеял слухи о слепнущей Максаковой

Поклонникам народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой пришлось изрядно понервничать. На днях в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что актриса стремительно слепнет. Утверждалось, что звезда обратилась за помощью врачей с жалобами на искаженное и размытое зрение. Серьезные проблемы у Максаковой якобы начались после падения на сцене. Проблемы со здоровьем донимают актрису уже несколько месяцев.

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Звездам, впрочем, такие рассуждения пришлись не по вкусу. Актер Стас Садальский, в частности, поспешил развеяться этот слух. В своем Telegram-канале он рассказал о состоянии Максаковой.

Артист отметил, что людей во все времена привлекали слухи о болезнях знаменитостей.

« Г о д а т р и н а з а д м е н я у ж е х о р о н и л и в б о л ь н и ц е Б о т к и н а , с е й ч а с п р о щ а ю т с я с Олегом Меньшиковым, про Люду Максакову прочел, что ударилась о стену и… ослепла))) Вчера с „ослепшей“ были в грузинском ресторанчике, немного выпивали», — отметил Садальский, дав понять, что Максакова себя прекрасно чувствует.

Стас подчеркнул, что средства массовой информации регулярно всем врут.