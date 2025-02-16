Садальский высмеял слухи о слепнущей Максаковой
Поклонникам народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой пришлось изрядно понервничать. На днях в некоторых Telegram-каналах появилась информация о том, что актриса стремительно слепнет. Утверждалось, что звезда обратилась за помощью врачей с жалобами на искаженное и размытое зрение. Серьезные проблемы у Максаковой якобы начались после падения на сцене. Проблемы со здоровьем донимают актрису уже несколько месяцев.
Звездам, впрочем, такие рассуждения пришлись не по вкусу. Актер Стас Садальский, в частности, поспешил развеяться этот слух. В своем Telegram-канале он рассказал о состоянии Максаковой.
Артист отметил, что людей во все времена привлекали слухи о болезнях знаменитостей.
«Года три назад меня уже хоронили в больнице Боткина, сейчас прощаются с Олегом Меньшиковым, про Люду Максакову прочел, что ударилась о стену и… ослепла))) Вчера с „ослепшей“ были в грузинском ресторанчике, немного выпивали», — отметил Садальский, дав понять, что Максакова себя прекрасно чувствует.
Стас подчеркнул, что средства массовой информации регулярно всем врут.
«Они получают удовольствие от патологического вранья. Люди верят. Когда лгут у слушающих и говорящих (выводы ученых) происходит небольшой выброс дофамина. В общем, хорошо кушайте и никого не слушайте!))) Хорошего дня», — резюмировал актер.