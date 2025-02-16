В МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий на Кубани
В ведомстве спасателей Краснодарского края в воскресенье выпустили предупреждение об ухудшении погоды на всей территории Кубани.
"В связи со смещением на территорию Краснодарского края серии фронтальных разделов с западных районов Европы, 16-18 февраля в регионе ожидается ухудшение погодных условий с резкими колебаниями температуры воздуха с амплитудой от минус 8 до 13 градусов мороза" - говорится в этом сообщении.
В МЧС также рассказали, что в крае пройдут дожди, переходящие в мокрый снег и снег, причем местами осадки будут сильными.
Кроме того, ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедно-изморозевые явления, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. А ухудшение видимости в осадках составит 500-1000 метров.
Как мы уже рассказывали, в начале следующей недели в крае также ожидается появление сугробов высотой 18 сантиметров.
Непогода затронула и столицу Кубани. По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, всю ночь в городе шла расчистка и обработка дорог, тротуаров, надземных и подземных переходов от снега и гололеда.
"Больше 500 человек трудились с раннего утра, чтобы мы могли безопасно отправляться по своим делам, - написл глава муниципалитет в своем Telegram-канале. - На магистральных улицах работают 42 машины. Уже использовано больше 330 тонн песко-соляной смеси".