В МЧС предупредили о резком ухудшении погодных условий на Кубани

В ведомстве спасателей Краснодарского края в воскресенье выпустили предупреждение об ухудшении погоды на всей территории Кубани.

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" В с в я з и с о с м е щ е н и е м н а т е р р и т о р и ю К р а с н о д а р с к о г о к р а я с е р и и ф р о н т а л ь н ы х р а з д е л о в с з а п а д н ы х р а й о н о в Е в р о п ы , 1 6 - 1 8 ф е в р а л я в р е г и о н е о ж и д а е т с я у х у д ш е н и е п о г о д н ы х у с л о в и й с р е з к и м и к о л е б а н и я м и т е м п е р а т у р ы в о з д у х а с а м п л и т у д о й о т м и н у с 8 д о 1 3 г р а д у с о в м о р о з а " - г о в о р и т с я в э т о м с о о б щ е н и и .

В МЧС также рассказали, что в крае пройдут дожди, переходящие в мокрый снег и снег, причем местами осадки будут сильными.

Кроме того, ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах, гололедно-изморозевые явления, метель, на дорогах снежные заносы, гололедица. А ухудшение видимости в осадках составит 500-1000 метров.

Как мы уже рассказывали, в начале следующей недели в крае также ожидается появление сугробов высотой 18 сантиметров.

Непогода затронула и столицу Кубани. По словам мэра Краснодара Евгения Наумова, всю ночь в городе шла расчистка и обработка дорог, тротуаров, надземных и подземных переходов от снега и гололеда.