Актер Всеволод Шиловский рассказал о смерти жены
Советский и российский актер Всеволод Шиловский ("Гардемарины 1787. Мир") только спустя некоторое время смог рассказать общественности о смерти своей третьей супруги Натальи Цехановской. Ее похороны прошли на минувшей неделе, рассказал актер в шоу НТВ "Ты не поверишь!"
"У меня сейчас плохо дома, у меня умерла супруга, я в таком нервном состоянии. Сейчас тяжело", - сообщил он в коротком интервью программе.
Известная арфистка Наталья Цехановская скончалась 6 февраля.
Супруги познакомились в Сочи, к тому моменту у Шиловского было два неудачных брака. В 1974 году у пары родился сын Павел.