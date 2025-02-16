Актер Всеволод Шиловский рассказал о смерти жены

Советский и российский актер Всеволод Шиловский ("Гардемарины 1787. Мир") только спустя некоторое время смог рассказать общественности о смерти своей третьей супруги Натальи Цехановской. Ее похороны прошли на минувшей неделе, рассказал актер в шоу НТВ "Ты не поверишь!"

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" У м е н я с е й ч а с п л о х о д о м а , у м е н я у м е р л а с у п р у г а , я в т а к о м н е р в н о м с о с т о я н и и . С е й ч а с т я ж е л о " , - с о о б щ и л о н в к о р о т к о м и н т е р в ь ю п р о г р а м м е .

Известная арфистка Наталья Цехановская скончалась 6 февраля.

Супруги познакомились в Сочи, к тому моменту у Шиловского было два неудачных брака. В 1974 году у пары родился сын Павел.