Росстат назвал сроки проведения Всероссийской переписи населения

Стало известно время проведения Всероссийской переписи населения
Всероссийская перепись населения должна пройти не позднее 2031 года. Правительство РФ установит конкретный срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.
В ведомстве отметили, что Всероссийская перепись населения проводится 1 раз в 10 лет.
«Соответственно, после прошедшей осенью 2021 года переписи следующая должна пройти не позднее 2031 года, но конкретный срок определит правительство РФ», — сказали в Росстате.
Там добавили, что во время следующей переписи впервые будут использованы данные Единого федерального информационного регистра населения РФ. При этом каждый россиянин сможет уточнить эти данные и лично внести в переписной лист свои сведения, отсутствующие в административных источниках.
Между тем ООН намерена объявить о начале Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 2030 года. Организация призывает государства провести свои национальные переписи в период с 2025 по 2034 год.
Ранее сообщалось, что будущая Всероссийская перепись населения пройдет в цифровом формате, число интервьюеров, переписывающих население, уменьшится в два раза.