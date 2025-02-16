Росстат назвал сроки проведения Всероссийской переписи населения

Всероссийская перепись населения должна пройти не позднее 2031 года. Правительство РФ установит конкретный срок, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росстат.

В ведомстве отметили, что Всероссийская перепись населения проводится 1 раз в 10 лет.

« С о о т в е т с т в е н н о , п о с л е п р о ш е д ш е й о с е н ь ю 2 0 2 1 г о д а п е р е п и с и с л е д у ю щ а я д о л ж н а п р о й т и н е п о з д н е е 2 0 3 1 г о д а , н о к о н к р е т н ы й с р о к о п р е д е л и т п р а в и т е л ь с т в о Р Ф » , — с к а з а л и в Р о с с т а т е .

Там добавили, что во время следующей переписи впервые будут использованы данные Единого федерального информационного регистра населения РФ. При этом каждый россиянин сможет уточнить эти данные и лично внести в переписной лист свои сведения, отсутствующие в административных источниках.

Между тем ООН намерена объявить о начале Всемирной программы переписей населения и жилищного фонда 2030 года. Организация призывает государства провести свои национальные переписи в период с 2025 по 2034 год.

Ранее сообщалось, что будущая Всероссийская перепись населения пройдет в цифровом формате, число интервьюеров, переписывающих население, уменьшится в два раза.