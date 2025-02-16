Участница ВОВ из Новокузнецка умерла за три месяца до 80-летия Победы

В Новокузнецке ушла из жизни участница Великой Отечественной войны. Она немного не дожила до 80-летия Победы.

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В Новокузнецке на 101-м году жизни не стало Почетного гражданина города и участницы Великой Отечественной войны Клавдии Петровны Чукановой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Центрального района Новокузнецка.

Как рассказали власти, Клавдии Чукановой в 1941 году было 15 лет. Она работала на швейной фабрике, где шила гимнастерки, плащ-палатки и другие необходимые для бойцов вещи. В 1943 году девушка попросилась на фронт, она попала в зенитную артиллерию. Ветерану повезло пройти войну до конца без единого ранения.

В августе 2024 года Клавдии Петровне исполнилось 100 лет. 16 февраля 2025 года новокузнечанка умерла.

В начале февраля 2025 года редакция VSE42.Ru сообщала, что в Кузбассе проживают 52 участника Великой Отечественной войны, из них 14 человек – в Новокузнецке. Теперь эти цифры сократились.