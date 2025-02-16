Роспотребнадзор: с 1 марта вступят в силу новые санитарные нормы

В России с 1 марта начнут действовать новые санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений и к условиям деятельности различных социальных учреждений. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора, передает РИА Новости.

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Изменения предлагается внести в "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг". По данным ведомства, нововведения вступят в силу 1 марта 2025 года и будут действовать до 1 января 2027 года.

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Документ предусматривает возможность использования зданий больниц, гостиниц, учреждений для спорта и отдыха при отсутствии централизованной системы водоотведения. Помимо этого, в документе закреплен список помещений, которые допускается использовать без естественного освещения, например, операционные, процедурные эндоскопии, помещения приема, регистрации и выдачи анализов. Кроме того, Роспотребнадзор закрепил возможность оказания услуг по маникюру и педикюру в одном помещении парикмахерской при размещении перегородки не ниже 1,8 метра.