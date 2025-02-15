Точность прогнозов Жириновского получила объяснение

Секрет сбывшихся предсказаний политика Владимира Жириновского кроется в аналитическом складе его ума и уникальной начитанности. Так считает бывший помощник Жириновского, экс-депутат Госдумы Василий Власов, пишет

АиФ.

Власов рассказал, что Жириновский постоянно «находился в повестке», анализировал новости и много читал.

« Е г о с п о с о б н о с т ь д а в а т ь т о ч н ы е п р е д с к а з а н и я к р ы л а с ь в у н и к а л ь н о м а н а л и т и ч е с к о м с к л а д е у м а и п р о с т о с у м а с ш е д ш е й н а ч и т а н н о с т и » , — о т м е т и л Власов.

По словам экс-помощника, точным прогнозам также способствовал «высокий уровень образования» и огромная библиотека.

В Сети вспомнили предсказание Жириновского про «договорняк» Трампа и Путина

Власов добавил, что «немножко становится страшно» из-за предсказаний Жириновского, потому что он верно спрогнозировал «различные конфликты и их дальнейшее развитие».

Ранее был опубликован прогноз Жириновского, касающийся событий 2025 года. Политик говорил, что в этом году произойдет объединение Русского мира в границах бывшего СССР.