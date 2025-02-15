Точность прогнозов Жириновского получила объяснение
Секрет сбывшихся предсказаний политика Владимира Жириновского кроется в аналитическом складе его ума и уникальной начитанности. Так считает бывший помощник Жириновского, экс-депутат Госдумы Василий Власов, пишет
АиФ.
Власов рассказал, что Жириновский постоянно «находился в повестке», анализировал новости и много читал.
«Его способность давать точные предсказания крылась в уникальном аналитическом складе ума и просто сумасшедшей начитанности», — отметил Власов.
По словам экс-помощника, точным прогнозам также способствовал «высокий уровень образования» и огромная библиотека.
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Власов добавил, что «немножко становится страшно» из-за предсказаний Жириновского, потому что он верно спрогнозировал «различные конфликты и их дальнейшее развитие».
Ранее был опубликован прогноз Жириновского, касающийся событий 2025 года. Политик говорил, что в этом году произойдет объединение Русского мира в границах бывшего СССР.