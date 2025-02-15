Актер из сериала «След» умер на 67-м году жизни

Актер из сериала «След» Валерий Зинов умер на 67-м году жизни
Актер Валерий Зинов, известный зрителям по ролям в сериалах «След», «Склифосовский» и «Жизнь по вызову» умер на 67-м году жизни. об этом пишут «Аргументы и факты».
Официальная причина смерти не называется, но известно, что актер долгое время боролся с онкологическим заболеванием.
«На фоне уже набивших оскомину ходульных персонажей (ментов, бандитов, банкиров) нам катастрофически не хватает зрелых, мыслящих в кадре актеров, коими славился советский кинематограф. Зинову удалось попасть в эту категорию. Он был подлинным мастером, говорящим со зрителем на высокой нравственной ноте», — отметил актер Валерий Краснов.
Валерий Зинов родился 15 марта 1958 года. Окончил ГИТИС. Много лет работал на сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого, а также ведущим на областном радио.
Зинов сыграл отца Кати в сериале «Последний мент», вора-рецидивиста в проекте «След», сослуживца Михаила Маврина в сериале «Предпоследняя инстанция», врача-гинеколога Беляковского в «Стенограмме судьбы», врача скорой помощи в «Склифосовском», дальнобойщика в «Чикатило», священника в сериале «Жизнь по вызову», таможенника в «Бабаболе-7».
В 2025 году должен выйти на экраны последний сериал с его участием — «А у нас во дворе-3», он сыграл в нем судью.