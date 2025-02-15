Актер из сериала «След» умер на 67-м году жизни

Актер Валерий Зинов, известный зрителям по ролям в сериалах «След», «Склифосовский» и «Жизнь по вызову» умер на 67-м году жизни. об этом пишут «Аргументы и факты».

© Кадр из видео

Официальная причина смерти не называется, но известно, что актер долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

« Н а ф о н е у ж е н а б и в ш и х о с к о м и н у х о д у л ь н ы х п е р с о н а ж е й ( м е н т о в , б а н д и т о в , б а н к и р о в ) н а м к а т а с т р о ф и ч е с к и н е х в а т а е т з р е л ы х , м ы с л я щ и х в к а д р е а к т е р о в , к о и м и с л а в и л с я с о в е т с к и й к и н е м а т о г р а ф . З и н о в у у д а л о с ь п о п а с т ь в э т у к а т е г о р и ю . О н б ы л п о д л и н н ы м м а с т е р о м , г о в о р я щ и м с о з р и т е л е м н а в ы с о к о й н р а в с т в е н н о й н о т е » , — о т м е т и л а к т е р Валерий Краснов.

Валерий Зинов родился 15 марта 1958 года. Окончил ГИТИС. Много лет работал на сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого, а также ведущим на областном радио.

Умер актер Роман Мадянов

Зинов сыграл отца Кати в сериале «Последний мент», вора-рецидивиста в проекте «След», сослуживца Михаила Маврина в сериале «Предпоследняя инстанция», врача-гинеколога Беляковского в «Стенограмме судьбы», врача скорой помощи в «Склифосовском», дальнобойщика в «Чикатило», священника в сериале «Жизнь по вызову», таможенника в «Бабаболе-7».

В 2025 году должен выйти на экраны последний сериал с его участием — «А у нас во дворе-3», он сыграл в нем судью.