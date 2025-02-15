Актер из сериала «След» Валерий Зинов умер на 67-м году жизни

Актер Валерий Зинов, известный зрителям по ролям в сериалах «След», «Склифосовский» и «Жизнь по вызову» умер на 67-м году жизни. об этом пишут «Аргументы и факты».

Актер из сериала «След» умер на 67-м году жизни
© Кадр из видео

Официальная причина смерти не называется, но известно, что актер долгое время боролся с онкологическим заболеванием.

«На фоне уже набивших оскомину ходульных персонажей (ментов, бандитов, банкиров) нам катастрофически не хватает зрелых, мыслящих в кадре актеров, коими славился советский кинематограф. Зинову удалось попасть в эту категорию. Он был подлинным мастером, говорящим со зрителем на высокой нравственной ноте», отметил актер Валерий Краснов.

Валерий Зинов родился 15 марта 1958 года. Окончил ГИТИС. Много лет работал на сцене Липецкого государственного академического театра драмы им. Л.Н. Толстого, а также ведущим на областном радио.

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Зинов сыграл отца Кати в сериале «Последний мент», вора-рецидивиста в проекте «След», сослуживца Михаила Маврина в сериале «Предпоследняя инстанция», врача-гинеколога Беляковского в «Стенограмме судьбы», врача скорой помощи в «Склифосовском», дальнобойщика в «Чикатило», священника в сериале «Жизнь по вызову», таможенника в «Бабаболе-7».

В 2025 году должен выйти на экраны последний сериал с его участием — «А у нас во дворе-3», он сыграл в нем судью.

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