«Жили за счет народа, а потом сбежали». Что известно о внучках Горбачева

Депутат Государственной думы России Виталий Милонов призвал возбудить уголовное дело в отношении внучек бывшего президента СССР Михаила Горбачева — 45-летней Ксении Горбачевой и 37-летней Анастасии Вирганской. По его словам, «эти отщепенки всю жизнь жили в роскоши за счет народа, а потом сбежали». Что известно об их жизни сейчас и чем они занимаются, выясняла «Вечерняя Москва».

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Балерина с образованием журналиста

Ксения Вирганская-Горбачева родилась 21 января 1980 года в Москве, в семье последнего генерального секретаря ЦК КПСС и первого президента СССР Михаила Горбачева. Правда, в год появления девочки на свет он только начинал восхождение по карьерной лестнице, за два года до этого переехав в столицу из Ставрополья.

Ксения родилась в браке единственной дочери Горбачева Ирины Горбачевой и ее супруга, медика Анатолия Вирганского. С ним мама девочки познакомилась во время учебы в Ставропольском медицинском институте. Вместе супруги перевелись в Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова (РНИМУ) и окончили его с красными дипломами. В настоящее время Вирганский является профессором этого вуза, а Горбачева оставила медицину и занялась делами отца в «Горбачев-Фонде».

Ксения настояла на разводе родителей. Это произошло, когда ей было 13 лет. Девочка видела, что отношения между Ириной и Анатолием не складываются, и это ее не устраивало. Видя, что ее мама сомневается в правильности этого решения, Ксения решила помочь ей его принять. Девочка с детства серьезно увлекалась балетом и даже выступала на сцене Большого театра, но этот карьерный путь был прерван из-за проблем со здоровьем. Тогда Ксения решила посвятить себя международной журналистике.

В 2003 году девушка окончила МГИМО (факультет «Международная журналистика»), но работать по специальности, насколько известно, не стала. Вместо этого некоторое время она была PR-менеджером певицы Валерии и сотрудничала с продюсерским центром «Национальная Музыкальная Корпорация». Затем девушка переехала в Германию, куда со временем перебрались почти все члены семьи Горбачевых.

Своего первого мужа, Кирилла Солода, Ксения встретила во время учебы. Он был на год младше своей избранницы. Всего через два года после регистрации отношений их брак распался. Во второй раз Ксения вышла замуж за Дмитрия Пырченкова. У пары родилась дочка Александра. Этот брак тоже развалился, но, по некоторым данным, Ксения уже вышла замуж в третий раз, но не называет имени нового избранника и не рассказывает о нем посторонним людям.

Берлинская домохозяйка

Младшая внучка Горбачева появилась на свет 27 марта 1987 года. Когда Анастасии было шесть лет, ее родители развелись. После этого дети практически перестали общаться с Вирганским. Спустя 13 лет после развода Ирина Горбачева вышла замуж во второй раз. Отчимом Ксении и Анастасии стал бизнесмен Андрей Трухачев.

Анастасия пошла по стопам старшей сестры. Она получила журналистское образование в МГИМО, после чего писала для нескольких женских глянцевых журналов, а также работала шеф-редактором интернет-издания и в журнале мод. Однако все эти занятия Анастасия оставила, чтобы переехать в Германию. На тот момент там уже жили ее мать и отчим, а также сестра.

Более 10 лет Анастасия замужем за Дмитрием Зангиевым. Ее избранник учился в аспирантуре Российской академии государственной службы при президенте РФ (РАГС) и совмещал образование с работой в PR-агентстве. Их свадьба прошла в 2010 году в Москве. Сын Никита на свет появился спустя пять лет уже в Германии.

Что известно о деятельности внучек Горбачева

Telegram-канал Shot 15 февраля поделился новыми подробностями о жизни внучек Горбачева. Согласно сообщению, старшая управляет собственным бизнесом. Она продвигает магазин коллекционных вин, изначально основанный ее отчимом Трухачевым. После начала специальной военной операции (СВО) на Украине компания устроила распродажу водки с желто-синей этикеткой «Zelensky». В соцсетях указывалось, что выручка от реализации продукции «будет направлена на помощь Украине».

Как сообщают СМИ, Анастасия числится управляющим директором двух фирм отчима, связанных с грузовыми перевозками. Ее супруг Зангиев играет в рок-группе, которая направляет свои доходы от концертов на поддержку Украины. Кроме того, недавно коллектив записал песню, посвященную теме украинского конфликта.

Семейство Горбачевых продало 300-метровую квартиру в Москве. В Германии они приобрели исторический замок Хубертуса на берегу горного озера Тегернзе. Особняк площадью 570 квадратных метров обошелся в семь миллионов евро. Также утверждается, что в Берлине у Ксении Горбачевой есть квартира в историческом здании.

Милонов полагает, что имущество внучек Горбачева в России, если оно осталось, должно быть арестовано, а сами женщины должны быть признаны иностранными агентами.

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