Вильфанд предупредил об опасных погодных явлениях в четырех округах РФ

Снег, мокрый снег, сильный ветер и гололед прогнозируются в начале недели в регионах Южного, Северо-Кавказского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

" С и л ь н ы е о с а д к и п р о д о л ж а т с я в Ю ж н о м ф е д е р а л ь н о м о к р у г е , в н а ч а л е н е д е л и , д о 1 8 ф е в р а л я , т у т п р о г н о з и р у е т с я т а к и м о б р а з о м , ч т о и в Р о с т о в с к о й о б л а с т и , и в К р а с н о д а р с к о м к р а е п р о й д у т с и л ь н ы е о с а д к и в в и д е д о ж д я , м о к р о г о с н е г а и с н е г а , б у д у т г о л о л е д н о - и з м о р о з е в ы е о т л о ж е н и я , н а л и п а н и е м о к р о г о с н е г а , г о л о л е д и ц а " , - с к а з а л о н .

По словам Вильфанда, такая ситуация связана с тем, что ночные температуры на юге европейской части страны сейчас низкие и составляют от минус 3 до минус 8 градусов, что на 4 градуса ниже нормы, днем температура около 0 градусов. "Обращу внимание на Краснодарский край, здесь в понедельник ожидается мокрый снег и снег, на юге региона не исключен дождь, усиление ветра составит 22-27 м/с, поэтому метель, а на дорогах снежные заносы.

Непосредственно по Сочи такой прогноз выпущен: по вторник включительно - очень сильный снег в предгорьях и горах, сильное налипание мокрого снега. Лавиноопасно уже выше 1 тыс. м, то есть там катание на лыжах сейчас запрещено", - отметил Вильфанд.

В Ставрополье, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и Северной Осетии прогнозируются сильные осадки: дождь, мокрый снег, снег, а также гололедица, налипание мокрого снега и усиление ветра до 20 м/с. В Республике Ингушетия, Чеченской Республике ветер усилится до 23 м/с.

На юге Камчатки в ближайшие дни ветер будет усиливаться до 20-22 м/с, ожидаются сильный снегопад, налипание мокрого снега, метель. В Приморском крае ветер может усиливаться до 20-25 м/с.

На юге Приволжского федерального округа в понедельник непогода будет наблюдаться в Оренбургской области, прогнозируются сильный снегопад, усиление ветра до 21 м/с, метель, снежные заносы и гололедица. "Циклон прошел по югу, но он направился в сторону Приволжского федерального округа, поэтому и в Пензенской области, и в Ульяновской, и в Самарской приличные осадки выпали - от 10 до 20 мм, в Татарстане - до 15 мм. Даже в Пермском крае их было много, в Краснодарском крае тоже сильные осадки наблюдались, выпало до 25 мм", - рассказал метеоролог.

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