В Музее политической истории России рассказали о проектах к 80-летию Победы
Директор Музея политической истории России Сергей Рыбаков рассказал о проектах к 80-летию Победы и 81-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады.
«Выставка «Внимание! Говорит Ленинград! У микрофона Ольга Берггольц» открыла серию тематических экспозиций. В ней детально освещены события блокады и обороны Ленинграда через призму вклада в Победу Ольги Берггольц», — заявил Рыбаков в беседе с «Петербургским дневником».
По его словам, в апреле стартует совместный с Музеем Арктики и Антарктики проект «В ритме трудового фронта. Заполярная Воркута — героическому Ленинграду».
Как отметил Рыбаков, 9 мая будет открыта масштабная выставка в честь Победы.
«На ней будут представлены материалы, отражающие не только оборону Ленинграда, но и события всей войны. Основное внимание сосредоточим на Ленинградском фронте. Также покажем, как жил город на Неве, как работала промышленность, какие методы управления применялись», — сообщил директор музея.
Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что на участие в Международном волонтёрском корпусе 80-летия Победы москвичи направили более 9 тыс. заявок.