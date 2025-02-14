В Музее политической истории России рассказали о проектах к 80-летию Победы

Директор Музея политической истории России Сергей Рыбаков рассказал о проектах к 80-летию Победы и 81-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады.

«Выставка «Внимание! Говорит Ленинград! У микрофона Ольга Берггольц» открыла серию тематических экспозиций. В ней детально освещены события блокады и обороны Ленинграда через призму вклада в Победу Ольги Берггольц», — заявил Рыбаков в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, в апреле стартует совместный с Музеем Арктики и Антарктики проект «В ритме трудового фронта. Заполярная Воркута — героическому Ленинграду».

Как отметил Рыбаков, 9 мая будет открыта масштабная выставка в честь Победы.

« Н а н е й б у д у т п р е д с т а в л е н ы м а т е р и а л ы , о т р а ж а ю щ и е н е т о л ь к о о б о р о н у Л е н и н г р а д а , н о и с о б ы т и я в с е й в о й н ы . О с н о в н о е в н и м а н и е с о с р е д о т о ч и м н а Л е н и н г р а д с к о м ф р о н т е . Т а к ж е п о к а ж е м , к а к ж и л г о р о д н а Н е в е , к а к р а б о т а л а п р о м ы ш л е н н о с т ь , к а к и е м е т о д ы у п р а в л е н и я п р и м е н я л и с ь » , — с о о б щ и л д и р е к т о р м у з е я .

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что на участие в Международном волонтёрском корпусе 80-летия Победы москвичи направили более 9 тыс. заявок.