В Музее политической истории России рассказали о проектах к 80-летию Победы

Директор Музея политической истории России Сергей Рыбаков рассказал о проектах к 80-летию Победы и 81-летию со дня полного освобождения Ленинграда от блокады.

В Музее политической истории России рассказали о проектах к 80-летию Победы
© globallookpress.com

«Выставка «Внимание! Говорит Ленинград! У микрофона Ольга Берггольц» открыла серию тематических экспозиций. В ней детально освещены события блокады и обороны Ленинграда через призму вклада в Победу Ольги Берггольц», — заявил Рыбаков в беседе с «Петербургским дневником».

По его словам, в апреле стартует совместный с Музеем Арктики и Антарктики проект «В ритме трудового фронта. Заполярная Воркута — героическому Ленинграду».

Как отметил Рыбаков, 9 мая будет открыта масштабная выставка в честь Победы.

«На ней будут представлены материалы, отражающие не только оборону Ленинграда, но и события всей войны. Основное внимание сосредоточим на Ленинградском фронте. Также покажем, как жил город на Неве, как работала промышленность, какие методы управления применялись», сообщил директор музея.

Ранее мэр Сергей Собянин сообщил, что на участие в Международном волонтёрском корпусе 80-летия Победы москвичи направили более 9 тыс. заявок.

Общество
Сергей Рыбаков
Ольга Берггольц
Сергей Собянин
Воркута