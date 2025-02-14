Роспотребнадзор: уровень радиации в приграничье с Украиной не превышает средних значений

В приграничье России с Украиной уровень гамма-фона по состоянию на 14 февраля не превышает средних многолетних значений. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора, передает ТАСС. Ведомство ведет постоянный мониторинг радиационной обстановки в субъектах России, имеющих границу с Украиной, подчеркнули там.

« К о н т р о л ь з а р а д и а ц и о н н о й о б с т а н о в к о й п р о д о л ж а е т с я » , — о т м е ч а е т с я в с о о б щ е н и и .

В Роспотребнадзоре отметили, что в Международном агентстве по атомной энергии подтвердили отсутствие изменений в радиационной обстановке, связанных со столкновением беспилотника с саркофагом четвертого блока Чернобыльской атомной электростанции.