Лишившаяся кистей рук Грачева пожаловалась на стоимость протезов в РФ

Один протез сейчас стоит в России шесть миллионов рублей, заявила NEWS.ru Маргарита Грачева, которой бывший муж Дмитрий Грачев в 2017, отрубил кисти рук. По ее словам, было бы разумно потратить эти деньги, если бы механическая рука служила вечно, однако она ломается и приходит в негодность. Девушка отметила, что вынуждена менять протез каждые два-три года.

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Можно покупать протез самостоятельно, но он обойдется в шесть миллионов рублей. И если он на всю жизнь, то это было бы разумно — купил и ходишь. Каждые два года выкидывать по шесть миллионов — это слишком, — сообщила Грачева.

Она добавила, что последний раз ждала протез полтора года с момента подачи заявления. По словам Грачевой, после начала СВО процесс замены сильно затянулся: в РФ стало больше людей с ампутированными конечностями. К тому же, уточнила она, сильно повлияли санкции: почти все детали на протезы производятся в Европе.

Ранее стало известно, что Маргарита Грачева родила четвертого ребенка. Тогда девушка не стала раскрывать пол новорожденного, однако позже выяснилось, что это девочка. Ее назвали Ариной. Грачева призналась, что не знала о поле ребенка до момента его рождения. Она также рассказала, что во время предыдущей беременности ждала девочку, однако в этот раз, призналась она, пол ребенка был неважен. В 2021 году у супругов родился первый общий ребенок, от первого брака Грачева воспитывает сыновей Дмитрия и Данилу.