43-летняя россиянка родила 12-го ребенка

В подмосковном Щелково женщина в возрасте 43 лет в 12-й раз стала матерью. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Московской области.

Как рассказали представители Щелковского перинатального центра, мальчик весом 4180 г и ростом 57 см появился на свет в срок. При этом врачи избрали путь кесарева сечения ради безопасности матери и ребенка. Роды были партнерские — рядом с роженицей присутствовал ее муж. Мужчина самостоятельно перерезал пуповину и первым взял сына на руки.

Медики уточнили, что женщина и новорожденный чувствуют себя хорошо и уже отправились домой. Примечательно, что теперь в семье растут восемь девочек и четыре мальчика.

Ранее мы писали, что в Челябинске 25-летнему мужчине пересадили сердце после трех инсультов.

Также сообщалось, что в Подмосковье врачи пришили руку 89-летнего пациента к животу в рамках лечения.