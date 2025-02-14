На ТВ выяснили, кто именно причастен к гибели Пушкина

Третьим лицом в любовном треугольнике с участием поэта Александра Пушкина и его супруги Натальи Гончаровой в новом сериале от Первого канала «Натали и Александр» стал не привычный Жорж Шарль Дантес, а император Николай I, сообщил NEWS.ru режиссер Владимир Щегольков. По его словам, это неожиданный и интересный ракурс, который не лишен достоверности.

© News.ru

Н а ш а и с т о р и я , д е й с т в и т е л ь н о , с т р о и т с я н е н а т р е у г о л ь н и к е Д а н т е с — П у ш к и н — Г о н ч а р о в а , а н а т р е у г о л ь н и к е Н и к о л а й I — П у ш к и н — Гончарова. Этот выбор интереснее, неожиданнее, но при этом и не фантазийный. В конце концов, даже дуэль, унесшая жизнь поэта, случилась именно исходя из такого сочетания «фигур», — пояснил он.

Щегольков посоветовал зрителям посмотреть его работу, чтобы самим разобраться в хитросплетении судеб героев. По его словам, одной из целей проекта было побудить аудиторию перечитать не только работы Пушкина, но и дневники людей той эпохи.

В свою очередь актриса Ксения Трейстер, исполнившая роль Натальи Гончаровой, отметила, что, хотя картина и историческая, в ней есть место художественному вымыслу и фантазиям. По ее словам, в сериале между императором и музой Пушкина действительно возникает «симпатия мужчины и женщины».

В с е - т а к и и м п е р а т о р х о р о ш с о б о й к а к м у ж ч и н а . И в ц е л о м с т а т у с — о н в с е г д а д а е т о с е б е з н а т ь . П л ю с п о в о д о м е щ е с л у ж а т к а к и е - т о т р у д н о с т и в о в з а и м о о т н о ш е н и я х с л ю б и м ы м с у п р у г о м . В к а к о й - т о м о м е н т Н а т а л и о т ч а и в а е т с я и р е ш а е т , ч т о в с е м е й н о й ж и з н и в с е н е т а к , к а к д о л ж н о б ы т ь , и , м о ж е т б ы т ь , э т о н е е е и с т и н н о е с ч а с т ь е , а е е ̈ с ч а с т ь е в ч е м - т о д р у г о м , — п о я с н и л а а р т и с т к а .

Актер Театра на Таганке Александр Зарядин, исполнивший роль Пушкина, признался, что работать с каждым из коллег по съемочной площадке для него было настоящим удовольствием. Он назвал Ксению Трейстер невероятной актрисой и замечательным человеком, которого «хочется беречь, холить и лелеять».

Я , г л я д я н а т о , к а к о н а р а б о т а е т , д е й с т в и т е л ь н о м н о г о м у у ч и л с я . И в о с х и щ а ю с ь е е п р о ф е с с и о н а л и з м о м и т а л а н т о м , — п о д е л и л с я о н .

Трейстер подтвердила, что у нее сложился отличный тандем в паре с Зарядиным. По словам артистки, они друг друга веселили, подбадривали, и помогали. А Александра Мезева, исполнившего роль императора Николая I, она назвала «абсолютно чудесным человеком» и «обаятельным мужчиной», в которого она «первого дня влюбилась».

По мнению Мезева, работа, в которой он принял участие, примечательна тем, что демонстрирует, как «гении и императоры спускаются со своего пьедестала до обычных людей». При этом комментировать отношения Николая I и Натальи он отказался, посоветовав зрителям узнать все лично при просмотре сериала.

Сериал появится в эфире Первого канала 17 февраля в 22:00. В телевизионном проекте запланировано 12 серий, которые погрузят зрителя в самый интересный период жизни Пушкина.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по культуре разобраться в ситуации с перепутанным именем убийцы Александра Пушкина в официальном документе правительства. По словам депутата Госдумы Олега Смолина, произошла либо «грубая ошибка», либо «вопиющая безграмотность».