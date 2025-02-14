На ТВ выяснили, кто именно причастен к гибели Пушкина
Третьим лицом в любовном треугольнике с участием поэта Александра Пушкина и его супруги Натальи Гончаровой в новом сериале от Первого канала «Натали и Александр» стал не привычный Жорж Шарль Дантес, а император Николай I, сообщил NEWS.ru режиссер Владимир Щегольков. По его словам, это неожиданный и интересный ракурс, который не лишен достоверности.
Наша история, действительно, строится не на треугольнике Дантес — Пушкин — Гончарова, а на треугольнике Николай I — Пушкин — Гончарова. Этот выбор интереснее, неожиданнее, но при этом и не фантазийный. В конце концов, даже дуэль, унесшая жизнь поэта, случилась именно исходя из такого сочетания «фигур», — пояснил он.
Щегольков посоветовал зрителям посмотреть его работу, чтобы самим разобраться в хитросплетении судеб героев. По его словам, одной из целей проекта было побудить аудиторию перечитать не только работы Пушкина, но и дневники людей той эпохи.
В свою очередь актриса Ксения Трейстер, исполнившая роль Натальи Гончаровой, отметила, что, хотя картина и историческая, в ней есть место художественному вымыслу и фантазиям. По ее словам, в сериале между императором и музой Пушкина действительно возникает «симпатия мужчины и женщины».
Все-таки император хорош собой как мужчина. И в целом статус — он всегда дает о себе знать. Плюс поводом еще служат какие-то трудности во взаимоотношениях с любимым супругом. В какой-то момент Натали отчаивается и решает, что в семейной жизни все не так, как должно быть, и, может быть, это не ее истинное счастье, а её счастье в чем-то другом, — пояснила артистка.
Актер Театра на Таганке Александр Зарядин, исполнивший роль Пушкина, признался, что работать с каждым из коллег по съемочной площадке для него было настоящим удовольствием. Он назвал Ксению Трейстер невероятной актрисой и замечательным человеком, которого «хочется беречь, холить и лелеять».
Я, глядя на то, как она работает, действительно многому учился. И восхищаюсь ее профессионализмом и талантом, — поделился он.
Трейстер подтвердила, что у нее сложился отличный тандем в паре с Зарядиным. По словам артистки, они друг друга веселили, подбадривали, и помогали. А Александра Мезева, исполнившего роль императора Николая I, она назвала «абсолютно чудесным человеком» и «обаятельным мужчиной», в которого она «первого дня влюбилась».
По мнению Мезева, работа, в которой он принял участие, примечательна тем, что демонстрирует, как «гении и императоры спускаются со своего пьедестала до обычных людей». При этом комментировать отношения Николая I и Натальи он отказался, посоветовав зрителям узнать все лично при просмотре сериала.
Сериал появится в эфире Первого канала 17 февраля в 22:00. В телевизионном проекте запланировано 12 серий, которые погрузят зрителя в самый интересный период жизни Пушкина.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил комитету ГД по культуре разобраться в ситуации с перепутанным именем убийцы Александра Пушкина в официальном документе правительства. По словам депутата Госдумы Олега Смолина, произошла либо «грубая ошибка», либо «вопиющая безграмотность».