Картину с поверженными русскими воинами заметили в кабинете ДУМ

В кабинете заместителя председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамира Мухетдинова обнаружили картину, на которой изображены ордынцы, попирающую поверженных русских воинов. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщил российский историк, общественный деятель и член комиссии Совета при президенте по межнациональным вопросам Александр Дюков.

© Пресс-служба ДУМ РФ

По его словам, на картине изображен пир, который войска Золотой Орды устроили на телах русских воинов, погибших в битве на реке Калке. Историк отметил, что вражеские воины положили на их тела щиты, сделав настил, на который установили стол с угощением. Также на картине заметен стяг со Спасом Нерукотворным, ликом Христа, который используют в качестве ковра.

— Д р у ж б а н а р о д о в п о - о р д ы н с к и . С р а з у и п р о и с т о р и ю , и п р о с о в р е м е н н о с т ь . И п р о б у д у щ е е , е с л и н е б у д у т п р е д п р и н я т ы з а щ и т н ы е м е р ы , — п о д ч е р к н у л Дюков в своем Telegram-канале.

ДУМ не в первый раз оказывается в центре скандалов. 19 декабря 2024 года совет улемов, ученых-богословов управления, разрешил российским мусульманам заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Это решение раскритиковала председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, напомнив об уголовной ответственности за данное явление, и члены Совета по правам человека Марина Ахмедова, Кирилл Кабанов и Ирина Киркора.

В результате совет улемов ДУМ отозвал заключение, которая позволяла многоженство. По словам его председателя Шамиля Аляутдинова, причиной послужила реакция общественности и внесение представления Генеральной прокуратурой России.