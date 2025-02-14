Картину с поверженными русскими воинами заметили в кабинете ДУМ

В кабинете заместителя председателя Духовного управления мусульман (ДУМ) Дамира Мухетдинова обнаружили картину, на которой изображены ордынцы, попирающую поверженных русских воинов. Об этом в пятницу, 14 февраля, сообщил российский историк, общественный деятель и член комиссии Совета при президенте по межнациональным вопросам Александр Дюков.

Картину с поверженными русскими воинами заметили в кабинете ДУМ
© Пресс-служба ДУМ РФ

По его словам, на картине изображен пир, который войска Золотой Орды устроили на телах русских воинов, погибших в битве на реке Калке. Историк отметил, что вражеские воины положили на их тела щиты, сделав настил, на который установили стол с угощением. Также на картине заметен стяг со Спасом Нерукотворным, ликом Христа, который используют в качестве ковра.

Дружба народов по-ордынски. Сразу и про историю, и про современность. И про будущее, если не будут предприняты защитные меры, подчеркнул Дюков в своем Telegram-канале.

ДУМ не в первый раз оказывается в центре скандалов. 19 декабря 2024 года совет улемов, ученых-богословов управления, разрешил российским мусульманам заключать до четырех религиозных браков при условии справедливого и равного отношения мужа ко всем женам. Это решение раскритиковала председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина, напомнив об уголовной ответственности за данное явление, и члены Совета по правам человека Марина Ахмедова, Кирилл Кабанов и Ирина Киркора.

В результате совет улемов ДУМ отозвал заключение, которая позволяла многоженство. По словам его председателя Шамиля Аляутдинова, причиной послужила реакция общественности и внесение представления Генеральной прокуратурой России.

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