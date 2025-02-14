Москвич показал зефир с металлической стружкой из «ВкусВилла»

Житель Москвы купил во «ВкусВилле» зефир с металлической стружкой. Небезопасный продукт он показал на видео, кадры опубликованы в Telegram-канале «Осторожно, Москва».

Сладости россиянин купил в магазине сети в районе станции метро «Беломорская» на севере Москвы. Мужчина утверждает, что, раскусив десерт, обнаружил внутри острую металлическую стружку.

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« П и ш е м с е й ч а с ж а л о б у в м а г а з и н , э т о п о с л е д н и й к у с о к з е ф и р а , н а д е е м с я , ч т о н и ч е г о н е п р о г л о т и л и » , — з а я в и л о н , д о б а в и в , ч т о т а к ж е г о т о в и т ж а л о б у в Роспотребнадзор.

По данным канала, в техподдержке компании покупателю пообещали разобраться в инциденте и снять оставшиеся упаковки зефира с продажи.

Ранее москвичка показала кишащую червями рыбу из «ВкусВилла». Покупка обошлась ей примерно в 1300 рублей.