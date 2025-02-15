Российский заложник был ранен во время похищения ХАМАС

Гражданин Российской Федерации и Израиля Александр Труфанов, освобожденный сегодня из сектора Газа, получил пулевое ранение во время атаки боевиков палестинского движения ХАМАС на юг Израиля 7 октября 2023 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Израиля, передает РИА Новости.

Труфанов провел почти 500 дней в плену.

Там добавили, что 7 октября 2023 года террористы также взяли в плен мать, 73-летнюю бабушку и девушку Труфанова.

" С п у с т я 5 4 д н я п л е н а о н и б ы л и о с в о б о ж д е н ы в р а м к а х п е р в о й с д е л к и в н о я б р е . ‎ ‌ ‏ С а м С а ш а , п о л у ч и в о г н е с т р е л ь н о е р а н е н и е , б ы л п о х и щ е н и у в е з е н в Газу. На протяжении 498 дней его удерживали в нечеловеческих условиях", - отметили в ведомстве.

15 февраля освобожденные в секторе Газа три заложника, включая россиянина Александра Труфанова, перешли на территорию Израиля в сопровождении сил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Песков прокомментировал освобождение Труфанова из плена

19 января этого года в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня. Ожидается, что в рамках первого этапа перемирия, который продлится 42 дня, ХАМАС отпустит 33 израильских заложника, включая всех женщин и детей. Израиль в ответ будет выпускать по 30 палестинских заключенных за каждого отпущенного гражданского, по 50 — за каждого военнослужащего.