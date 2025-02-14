Глава Дагестана взял на личный контроль дело о смерти сестры бойца СВО

Глава Дагестана Сергей Меликов взял на личный контроль расследование ситуации с гибелью женщины после родов в Дербентской городской клинической больнице. С просьбой о содействии к нему обратился брат погибшей, военнослужащий СВО, сообщил руководитель субъекта в своем Telegram-канале.

" К о м н е о б р а т и л с я у ч а с т н и к С В О М е в л а н М а г о м е д о в с п р о с ь б о й о с о д е й с т в и и . Е г о с е с т р а , м н о г о д е т н а я м а м а , с к о н ч а л а с ь в Д е р б е н т с к о й ц е н т р а л ь н о й б о л ь н и ц е в я н в а р е п о с л е к е с а р е в а с е ч е н и я . < … > О б е щ а ю , ч т о б у д у д е р ж а т ь э т о т в о п р о с н а л и ч н о м к о н т р о л е " , - н а п и с а л Меликов.

Глава региона назвал произошедшее трагедией, отметив, что ответственные лица должны понести наказание. В обстоятельствах разбираются республиканские Минздрав, Следственный комитет и Прокуратура.

" У в е р е н , р а с с л е д о в а н и е б у д е т п р и н ц и п и а л ь н ы м , а р е ш е н и е с п р а в е д л и в ы м " , - д о б а в и л Меликов.

22 января жительница Дагестана была выписана домой после родов из Дербентской центральной городской больницы. 24 января ее повторно экстренно доставили в больницу с признаками перитонита, где после проведенной операции она умерла. Следователи организовали проверку. После выявленных нарушений несколько врачей больницы временно отстранены от работы.