Глава Дагестана взял на личный контроль дело о смерти сестры бойца СВО

Глава Дагестана Сергей Меликов взял на личный контроль расследование ситуации с гибелью женщины после родов в Дербентской городской клинической больнице. С просьбой о содействии к нему обратился брат погибшей, военнослужащий СВО, сообщил руководитель субъекта в своем Telegram-канале.
"Ко мне обратился участник СВО Мевлан Магомедов с просьбой о содействии. Его сестра, многодетная мама, скончалась в Дербентской центральной больнице в январе после кесарева сечения. <…> Обещаю, что буду держать этот вопрос на личном контроле", - написал Меликов.
Глава региона назвал произошедшее трагедией, отметив, что ответственные лица должны понести наказание. В обстоятельствах разбираются республиканские Минздрав, Следственный комитет и Прокуратура.
"Уверен, расследование будет принципиальным, а решение справедливым", - добавил Меликов.
22 января жительница Дагестана была выписана домой после родов из Дербентской центральной городской больницы. 24 января ее повторно экстренно доставили в больницу с признаками перитонита, где после проведенной операции она умерла. Следователи организовали проверку. После выявленных нарушений несколько врачей больницы временно отстранены от работы.