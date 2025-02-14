Главный редактор портала «Рамблер» поделилась опытом цифровизации в медиа на Инвестиционном форуме «Камчатка»

Дарья Зарецкая провела медиашколу для региональных журналистов и модерировала экспертную сессию о цифровой трансформации.

С 11 по 15 февраля 2025 года в Камчатском крае проходят Камчатский инвестиционный форум и форум устойчивого развития туризма «Путешествуй!». Главный редактор портала «Рамблер» Дарья Зарецкая приняла активное участие в программе мероприятий: выступила модератором ключевой сессии о цифровизации в туризме и провела мастер-класс в образовательной медиашколе для сотрудников региональных пресс-служб туристических органов власти.

13 февраля 2025 года Дарья Зарецкая модерировала сессию «Цифровизация в туризме: лучшие практики», где эксперты обсудили, как цифровые технологии меняют туристическую отрасль. В ходе дискуссии участники рассмотрели вопросы автоматизации бизнеса, создания региональных маркетплейсов, а также использования цифровых сервисов для улучшения туристического опыта. Зарецкая рассказала об обновленном «Рамблере», ставшим первым в России LLM-порталом с применением искусственного интеллекта и подчеркнула важность цифровой трансформации для повышения конкурентоспособности медиасервисов, в том числе и туристических.

Главный редактор портала «Рамблер» также провела медиашколу, где поделилась опытом продвижения региональных инфоповодов на федеральном уровне. Участники узнали, как создавать истории, которые заинтересуют крупные СМИ, и эффективно работать с мультимедийным контентом.

Дарья Зарецкая, главный редактор портала «Рамблер»:

« Ф е д е р а л ь н ы е С М И в с е г д а в п о и с к е у н и к а л ь н ы х и с т о р и й , к о т о р ы е м о г у т в ы з в а т ь э м о ц и о н а л ь н ы й р е з о н а н с у ш и р о к о й а у д и т о р и и . И м е н н о р е г и о н ы ч а с т о с т а н о в я т с я и с т о ч н и к о м с ю ж е т о в , к о т о р ы е м о г у т в д о х н о в и т ь в с ю с т р а н у . В а ж н о у м е т ь п р а в и л ь н о п о д а т ь т а к и е и с т о р и и , и в э т о м , п о м и м о п р о ф е с с и о н а л ь н о г о м а с т е р с т в а , м о г у т п о м о ч ь с о в р е м е н н ы е т е х н о л о г и и , к о т о р ы е о б л е г ч а ю т п р о и з в о д с т в о к а ч е с т в е н н о г о м у л ь т и м е д и й н о г о к о н т е н т а » .

Камчатский инвестиционный форум и форум устойчивого развития туризма «Путешествуй!» проходят при участии Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.