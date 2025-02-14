Главный редактор портала «Рамблер» поделилась опытом цифровизации в медиа на Инвестиционном форуме «Камчатка»
Дарья Зарецкая провела медиашколу для региональных журналистов и модерировала экспертную сессию о цифровой трансформации.
С 11 по 15 февраля 2025 года в Камчатском крае проходят Камчатский инвестиционный форум и форум устойчивого развития туризма «Путешествуй!». Главный редактор портала «Рамблер» Дарья Зарецкая приняла активное участие в программе мероприятий: выступила модератором ключевой сессии о цифровизации в туризме и провела мастер-класс в образовательной медиашколе для сотрудников региональных пресс-служб туристических органов власти.
13 февраля 2025 года Дарья Зарецкая модерировала сессию «Цифровизация в туризме: лучшие практики», где эксперты обсудили, как цифровые технологии меняют туристическую отрасль. В ходе дискуссии участники рассмотрели вопросы автоматизации бизнеса, создания региональных маркетплейсов, а также использования цифровых сервисов для улучшения туристического опыта. Зарецкая рассказала об обновленном «Рамблере», ставшим первым в России LLM-порталом с применением искусственного интеллекта и подчеркнула важность цифровой трансформации для повышения конкурентоспособности медиасервисов, в том числе и туристических.
Главный редактор портала «Рамблер» также провела медиашколу, где поделилась опытом продвижения региональных инфоповодов на федеральном уровне. Участники узнали, как создавать истории, которые заинтересуют крупные СМИ, и эффективно работать с мультимедийным контентом.
Дарья Зарецкая, главный редактор портала «Рамблер»:
«Федеральные СМИ всегда в поиске уникальных историй, которые могут вызвать эмоциональный резонанс у широкой аудитории. Именно регионы часто становятся источником сюжетов, которые могут вдохновить всю страну. Важно уметь правильно подать такие истории, и в этом, помимо профессионального мастерства, могут помочь современные технологии, которые облегчают производство качественного мультимедийного контента».
Камчатский инвестиционный форум и форум устойчивого развития туризма «Путешествуй!» проходят при участии Минвостокразвития России и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.