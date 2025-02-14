На сайте Кремля появился официальный логотип 80-летия Победы в ВОВ

На сайте Кремля появился официальный логотип, созданный в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

© МИД РФ

Он расположился в верхнем левом углу. На логотипе изображен памятник «Родина-мать зовет!».

При этом в само изображение встроена гиперссылка, которая автоматически перенаправляет на официальный сайт, который посвящен празднованию.

© Официальный сайт Кремля

В столице очень тщательно готовятся к одному из самых важных государственных праздников. Кинотеатр «Поклонка» при Музее Победы станет основной площадкой IV Международного кинофестиваля «День Победы», который состоится с 13 по 18 апреля. Кинофорум также пройдет на площадках кинотеатров сети «Москино», Московского Дома Национальностей, а также вузов, домов культуры и школ Москвы и Подмосковья.

Учреждения — участники Ассоциации исторических и военно-исторических музеев и Международного проекта «Территория Победы» — партнеры Музея Победы посвятят 80-летию Победы новые экспозиционно-выставочные проекты и просветительские мероприятия. На сегодняшний день эти проекты объединяют порядка 300 музеев, связанных с военной историей.