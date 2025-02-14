«Афиша» и «Республика» помогут выразить чувства через музыку

Онлайн-бот подскажет, как позвать любимого человека или близких друзей на офлайн-концерт.

Компания «Афиша» вместе с сетью магазинов «Республика» перед наступающими праздниками предлагает аудитории поделиться эмоциями с близкими через музыку.

На «Афише» пользователи найдут подборку лучших концертов своего города, а «Республика» известна своей селекцией винила и аудиотехники. Музыка связала бренды, и с 14 февраля 2025 года в трёх московских магазинах (ТЦ Авиапарк, на Тверской и Мясницкой) в зонах «Республики» с пластинками появятся специальные плакаты с напоминанием о том, что музыку лучше не только слушать в записи, а смотреть вживую.

Любимым песням веселее подпевать вдвоём, и «Афиша» поможет пригласить на концерт кого угодно – любовь всей жизни или лучшего друга. С 11 февраля в Telegram доступен специальный бот, который задаст вопрос: «В честь чего будешь петь?» и сгенерирует открытку с подходящими случаю строками одного из российских исполнителей и ссылку на его концерт или пластинку в «Республике».

Бот будет работать до 8 марта, охватывая такие важные даты, как 14 февраля, 23 февраля и Международный женский день. Совместный проект «Афиши» и сети магазинов «Республика» — это ещё один шаг к тому, чтобы сделать культуру и искусство доступнее и ближе каждому человеку.