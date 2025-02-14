Метеорологи рассказали, какой будет весна 2025 года

Как и зима 2025 года, наступающая весна будет необычайно тёплой.

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Сильнее всего отклонение от привычной погоды будет заметно в Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Самаре, а цветение растений и сезонные аллергии начнутся раньше обычного.

Об этом "РГ" рассказали метеорологи "Яндекс Погоды".

Весной продолжится глубокий перенос разогретых атлантических воздушных масс. Превышение климатической нормы (более 1°С) коснётся как европейской территории России, так и Урала, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. Среднее положительное отклонение от весенней нормы во всех городах-миллионниках страны достигнет 1,4°С. Наибольшее превышение (от 2℃ до 3°С), вновь коснётся Арктической зоны: в первую очередь, полуострова Ямал и архипелага Новая Земля.

Необычно тёплый март придет в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород, Воронеж, Пермь и региональные столицы Центральной России (Тверь, Смоленск, Тулу, Брянск, Орёл, Курск, Липецк, Рязань и Белгород). Однако в Южном, Сибирском и частично Приволжском федеральных округах особо тёплым окажется апрель. Например, это будет заметно в Волгограде, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Красноярске, Омске, Уфе, Казани, Самаре.

В Москве и Московской области весеннее превышение тепловой нормы будет одним из самых высоких в России - до 1,7°С, а в марте оно достигнет 2,1°С. Среди мегаполисов России самые сильные сезонные отклонения ожидаются в Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Воронеже и Самаре - от 1,5°С до 1,8°С.

Весна 2024 года была необычайно засушливой практически для всех крупнейших городов страны, кроме сибирских миллионников. В 2025 году специалисты ожидают возвращение к климатической норме. Этой весной больше дождей прогнозируется в европейской части России. Так, в Москве в марте выпадет в 3 раза больше дождей, чем в прошлом году (до 40 мм), а в мае - в 2 раза больше (до 60 мм). В Ростове-на-Дону может выпасть почти в 5 раз больше осадков, чем в 2024 году (до 145 мм). В 3 раза больше осадков метеорологи прогнозируют в Воронеже (130 мм) и Волгограде (105 мм), в 2 раза - в Краснодаре (180 мм). При этом в Новосибирске, Красноярске, Кемерово, Барнауле, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском и Анадыре, наоборот, вероятны немного более засушливые условия, чем годом ранее.

Из-за тёплой весны вегетационный период у растений, в том числе этап цветения, начнутся раньше обычного. Это означает, что в 2025 году к сезону поллиноза (аллергических реакций на пыльцу) тоже следует готовиться заранее.

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Также эксперты метеорологического сервиса отечественного IT-гиганта рассчитали, когда автолюбителям разных городов следует готовиться к смене шин. Раньше всех переобуть автомобиль смогут жители Краснодара, уже в середине марта. Ближе к концу марта вопрос смены шин будет актуален для Ростова-на-Дону, на рубеже марта и апреля - для Волгограда и Воронежа, в начале апреля - для Самары. В середине апреля переобуть авто потребуется водителям Москвы, Нижнего Новгорода, Казани, Уфы и Челябинска, ближе к концу апреля - Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Омска и Новосибирска. Позже всех к смене шин стоит готовиться жителям Красноярска и Перми - на рубеже апреля и мая.