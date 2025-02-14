Вернувшийся в Москву после освобождения из американский тюрьмы россиянин Александр Винник уже сам отвел детей в школу и позавтракал геркулесовой кашей.

Об этом сообщила ТАСС его мать Вера Винник.

" О н п о е л т у т к а ш и , г е р к у л е с о в о й . В с е н о р м а л ь н о " , - п о д е л и л а с ь о н а в б е с е д е с а г е н т с т в о м п о д р о б н о с т я м и п е р в о г о у т р а Александра в Москве.

По словам мамы Винника, Александр сам отвел детей в школу, но едва их узнал, поскольку с момента, когда он попал в тюрьму, прошло много лет.

" Ш е с т ь - в о с е м ь л е т п р о ш л о . С л а в е б ы л о д в а с п о л о в и н о й г о д и к а . А н т о н у - ш е с т ь . А т е п е р ь о н р о с т о м с п а п у " , - д о б а в и л а о н а .

Появились кадры прилета Александра Винника из США

Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. Он был экстрадирован в Соединенные Штаты 4 августа 2022 года.