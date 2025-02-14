Винник сам отвел детей в школу и позавтракал геркулесовой кашей
Вернувшийся в Москву после освобождения из американский тюрьмы россиянин Александр Винник уже сам отвел детей в школу и позавтракал геркулесовой кашей.
Об этом сообщила ТАСС его мать Вера Винник.
"Он поел тут каши, геркулесовой. Все нормально", - поделилась она в беседе с агентством подробностями первого утра Александра в Москве.
По словам мамы Винника, Александр сам отвел детей в школу, но едва их узнал, поскольку с момента, когда он попал в тюрьму, прошло много лет.
"Шесть-восемь лет прошло. Славе было два с половиной годика. Антону - шесть. А теперь он ростом с папу", - добавила она.
Появились кадры прилета Александра Винника из США
Винника задержали в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-e. Он был экстрадирован в Соединенные Штаты 4 августа 2022 года.