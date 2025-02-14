Телеведущая Светлана Зейналова улетела с детьми из России. Звезда Первого канала сообщила об этом в личном блоге, не раскрывая страну, которую выбрала для отдыха.

« М ы в о т п у с к п о р х а т ь п о о с т р о в а м ! В е р н е м с я ч е р е з н е д е л ю , т о л с т ы е и с ч а с т л и в ы е . Х о т я я , к о н е ч н о , в з я л а с п о р т и в н у ю ф о р м у д л я с п о р т з а л а , н о . . . Д а в а й т е б у д е м ч е с т н ы ! Э т о п р о с т о л и ш н и й г р у з . Т а к ж е , к а к и С а ш и н ы и В е р о н и к и н ы у ч е б н и к и . Е с л и ч е с т н о , я п р и д у м а л а о т п у с к д л я д е т е й — у ж о ч е н ь с и л ь н о о н и у с т а ю т . Б о л ь ш е , к о н е ч н о , д л я С а ш и : о т д о х н у т ь п е р е д э к з а м е н а м и и с ч и с т ы м в з о р о м в п е р е д , к у с п е х а м ! Н а д е ю с ь , э т о с р а б о т а е т . В с е м с о л н ц а » , — п р и з н а л а с ь з н а м е н и т о с т ь .

Телеведущая не скрывает, что старшей дочери в детстве поставили диагноз аутизм и она отказывалась в это верить. По мнению Зейналовой, она могла бы помочь Александре значительно раньше, но не смогла сразу принять происходящее. Подросток учится в инклюзивной школе и периодически у нее случаются резкие откаты по многим навыкам и умениям. Ей вновь приходится работать над концентрацией внимания.

Зейналова растит первенца от медиаменеджера Алексея Глазатова. Звезда Первого канала рассталась с ним еще в 2012 году и больше не говорила об экс-возлюбленном в интервью.

У знаменитости также есть шестилетняя дочь Вероника от маркетолога Дмитрия Ленского, с которым она рассталась в 2020 году.

Ранее Зейналова рассказала о подготовке особенной дочери к сдаче ГИА до нервных срывов.