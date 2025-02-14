Зейналова улетела с детьми из России: «Надеюсь, это сработает»
Телеведущая Светлана Зейналова улетела с детьми из России. Звезда Первого канала сообщила об этом в личном блоге, не раскрывая страну, которую выбрала для отдыха.
«Мы в отпуск порхать по островам! Вернемся через неделю, толстые и счастливые. Хотя я, конечно, взяла спортивную форму для спортзала, но...Давайте будем честны! Это просто лишний груз. Так же, как и Сашины и Вероникины учебники. Если честно, я придумала отпуск для детей — уж очень сильно они устают. Больше, конечно, для Саши: отдохнуть перед экзаменами и с чистым взором вперед, к успехам! Надеюсь, это сработает. Всем солнца», — призналась знаменитость.
Телеведущая не скрывает, что старшей дочери в детстве поставили диагноз аутизм и она отказывалась в это верить. По мнению Зейналовой, она могла бы помочь Александре значительно раньше, но не смогла сразу принять происходящее. Подросток учится в инклюзивной школе и периодически у нее случаются резкие откаты по многим навыкам и умениям. Ей вновь приходится работать над концентрацией внимания.
Зейналова растит первенца от медиаменеджера Алексея Глазатова. Звезда Первого канала рассталась с ним еще в 2012 году и больше не говорила об экс-возлюбленном в интервью.
У знаменитости также есть шестилетняя дочь Вероника от маркетолога Дмитрия Ленского, с которым она рассталась в 2020 году.
Ранее Зейналова рассказала о подготовке особенной дочери к сдаче ГИА до нервных срывов.