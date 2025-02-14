У матери Марии Максаковой* начались серьезные проблемы со здоровьем

Народная артистка РСФСР Людмила Максакова – мать скандально известной оперной певицы Марии Максаковой* – стала хуже видеть после падения со сцены. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, 84-летняя народная артистка обратилась к врачам с жалобами «на размытое и искаженное зрение». При этом в декабре 2024 года Людмила Максакова упала со сцены, после чего несколько дней провела в дневном стационаре офтальмологии. Тогда она перенесла операцию по восстановлению искусственного хрусталика в глазу.

В свою очередь директор театра Вахтангова Кирилл Крок заявил, что с актрисой все в порядке и на днях они вместе были на гастролях в Сарове.

Уехавшая на Украину Максакова* стала фигуранткой нового уголовного дела

Напомним, что в сентябре 2024 года дочь актрисы Мария Максакова-Игенбергс*стала фигуранткой дела по статье «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» (часть 2 статьи 280.4 УК РФ). А в феврале уехавшая на Украину и неоднократно резко высказывавшаяся против России Максакова* стала фигуранткой нового уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах.

* признана в РФ иностранным агентом