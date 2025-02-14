Петербуржцы лидируют в России по служебным романам

Согласно опросу, проведенному hh.ru, Петербург занимает одно из лидирующих мест в России по количеству служебных романов среди коллег. Здесь 42% работников признались в том, что у них были романтические отношения с коллегами.

« В р е г и о н а л ь н о м р а з р е з е н а и б о л е е с к л о н н ы м и к б л и з к и м о т н о ш е н и я м с к о л л е г а м и о к а з а л и с ь ж и т е л и Санкт-Петербурга (служебный роман был у 42% опрошенных), а также Новосибирской (40%) и Ростовской областей (39%)», — сообщает пресс-служба HeadHunter.

Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале.

Интересный аспект, который выявил опрос, заключается в том, что служебные романы чаще всего возникают среди высшего и среднего менеджмента (53%). Также активны в этом плане сотрудники сферы туризма и ресторанного бизнеса (42%), а также менеджеры по продажам (41%). В то время как в сфере науки и образования такие отношения встречаются гораздо реже — только у 21% опрошенных.

Большинство опрошенных в Петербурге указали, что служебный роман у них был только один раз, в то время как у 47% таких отношений было несколько. Среди тех, кто имел несколько романов, особенно выделяются представители высшего менеджмента и специалисты в области ИТ и транспортно-логистической сферы.

Почти половина опрошенных в Петербурге знают о романтических отношениях между другими коллегами. В 6% случаев это отношения между руководителем и подчиненным. Каждый четвертый служебный роман в Петербурге приводит к увольнениям. В 14% случаев увольняется один из участников романа, в 10% — оба. Тем не менее, в большинстве случаев отношения не влияют на профессиональную деятельность и люди продолжают работать вместе. Опрос показал, что в большинстве компаний в Петербурге руководство нейтрально относится к возникновению романтических отношений между сотрудниками. Однако есть и те, кто выражает негативное (8%) или позитивное (7%) отношение к таким связям.