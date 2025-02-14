Появились кадры возвращения в Россию освобожденного из США Александра Винника. Их опубликовало РИА Новости.

Согласно видеозаписи, россиянина доставили в РФ на американском правительственном самолете. С борта он спустился с картонной коробкой в руках, а на полосе его встречали несколько человек.

« В с е м с п а с и б о ! П р е з и д е н т у В л а д и м и р у В л а д и м и р о в и ч у с п а с и б о » , — в ы р а з и л с в о ю б л а г о д а р н о с т ь з а в о з в р а щ е н и е д о м о й В и н н и к .

Винник прокомментировал свое возвращение в Россию

Напомним, что Винник вернулся на родину поздним вечером 13 февраля, после почти восьми лет заключения в США. В Соединенных Штатах его обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая якобы использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности. В обмен на Винника Москва выдала Марка Фогеля — бывшего американского дипломата, которого приговорили в России к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков.