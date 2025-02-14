«Супчик. Маме спасибо». Появились кадры возвращения Винника в Россию
Появились кадры возвращения в Россию освобожденного из США Александра Винника. Их опубликовало РИА Новости.
Согласно видеозаписи, россиянина доставили в РФ на американском правительственном самолете. С борта он спустился с картонной коробкой в руках, а на полосе его встречали несколько человек.
«Всем спасибо! Президенту Владимиру Владимировичу спасибо», — выразил свою благодарность за возвращение домой Винник.
Винник прокомментировал свое возвращение в Россию
Напомним, что Винник вернулся на родину поздним вечером 13 февраля, после почти восьми лет заключения в США. В Соединенных Штатах его обвиняли в участии в управлении биржей криптовалют BTC-e, которая якобы использовалась для перевода, легализации и хранения доходов от преступной деятельности. В обмен на Винника Москва выдала Марка Фогеля — бывшего американского дипломата, которого приговорили в России к 14 годам колонии строгого режима по делу о контрабанде наркотиков.