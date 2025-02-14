Появились кадры прилета Александра Винника из США

Появились первые кадры момента прилета россиянина Александра Винника из США в Россию. Их в пятницу, 14 февраля, опубликовало РИА Новости.

Винник прилетел в Россию вечером 13 февраля в аэропорт Внуково после того, как его выпустили из тюрьмы в США. Он искренне поблагодарил президента РФ Владимира Путина за возможность вернуться на родину.

Россиянин рассказал, что до последнего момента не знал, что в скором времени прилетит домой.

При этом Винник поделился, что не считает себя исторической личностью, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков до последнего не раскрывал имя российского заключенного, которого Россия обменяла на экс-дипломата США Марка Фогеля. Американца несколько лет назад задержали в одном из московских аэропортов за ввоз наркотиков в страну.

Винник прокомментировал свое возвращение в Россию

Винник же обвинялся американскими властями в ряде финансовых преступлений. 12 февраля Белый дом подтвердил, что Винника вскоре передадут России. Что известно о россиянине и его освобождении — в материале «Вечерней Москвы».