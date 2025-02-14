Чиновник запретил благотворительный стриптиз в поддержку СВО на Кубани

Глава Выселковского района Краснодарского края Сергей Фирстков запретил проводить благотворительный стриптиз, деньги с которого планировалось направить бойцам спецоперации. Информацию об отмене мероприятии он опубликовал в своем телеграм-канале.

Стриптиз планировалось устроить в честь Дня защитника Отечества. Входной билет стоил 700 рублей, вырученные деньги планировалось отправить на нужды СВО. Однако чиновник не оценил эту идею.

« С ч и т а ю , ч т о с б о р с р е д с т в п о д о б н ы м о б р а з о м я в л я е т с я н е э т и ч н ы м п о о т н о ш е н и ю к т е м , к т о с е й ч а с в ы п о л н я е т с в о й в о и н с к и й д о л г в з о н е с п е ц и а л ь н о й в о е н н о й о п е р а ц и и ! » — н а п и с а л о н .

Ранее сообщалось, что директор филиала ставропольской компании «Ставэлектросеть» в Минеральных Водах Сергей Кайшев был уволен после корпоратива со стриптизершами.