Чиновник запретил благотворительный стриптиз в поддержку СВО на Кубани

На Кубани чиновник запретил стриптиз в поддержку СВО
Глава Выселковского района Краснодарского края Сергей Фирстков запретил проводить благотворительный стриптиз, деньги с которого планировалось направить бойцам спецоперации. Информацию об отмене мероприятии он опубликовал в своем телеграм-канале.
Стриптиз планировалось устроить в честь Дня защитника Отечества. Входной билет стоил 700 рублей, вырученные деньги планировалось отправить на нужды СВО. Однако чиновник не оценил эту идею.
«Считаю, что сбор средств подобным образом является не этичным по отношению к тем, кто сейчас выполняет свой воинский долг в зоне специальной военной операции!» — написал он.
Ранее сообщалось, что директор филиала ставропольской компании «Ставэлектросеть» в Минеральных Водах Сергей Кайшев был уволен после корпоратива со стриптизершами.