Россиянам назвали запрещенные для высадки у дома растения

За выращивание ряда растений у дома или на дачном участке можно сесть в тюрьму. Ряд опасных культур россиянам назвал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в разговоре с «Газетой.Ru».

Специалист пояснил, что запрет на высадку некоторых растений распространяется в силу их химического состава, который может быть использован в незаконных целях. Одной из таких культур является мак снотворный, содержащий морфин и кодеин: его выращивание на придомовой территории даже в небольших количествах может привести к административной ответственности, а в больших — к уголовной.

Еще одно опасное растение, о котором упомянул Бондарь — ипомея трехцветная. Его семена содержат психоактивные вещества, по действию напоминающие ЛСД. Психотропным действием благодаря содержанию алкалоидов обладают турбина щитковидная и гармала обыкновенная, запрещенная к посадке с 2024 года. Помимо них, психоактивные вещества содержит мимоза хостилис, а также шалфей предсказателей, обладающий сильным галлюциногенным эффектом.

Эксперт предупредил, что если на придомовом участке заметят по крайней мере одно из вышеуказанных растений, это чревато административным наказанием. «В соответствии со статьей 10.5.1 КоАП РФ за посадку таких растений грозит штраф в размере от трех до пяти тысяч рублей, а в некоторых случаях возможно применение административного ареста на срок до 15 суток. Однако если количество выявленных растений достигает десяти и более экземпляров, наказание становится более серьезным. В этом случае владелец участка или ответственное за благоустройство лицо может быть привлечено к уголовной ответственности по статье 231 УК РФ, что грозит штрафом до трехсот тысяч рублей, обязательными работами на срок до 480 часов или даже лишением свободы сроком до двух лет», — напомнил Бондарь. Он добавил, что особо крупный объем карается сроком до восьми лет. Однако если удастся доказать, что запрещенное растение случайно оказалось на участке, например, в виде сорняка, и жильцы от него избавились, это может послужить смягчающим обстоятельством, заключил специалист.

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