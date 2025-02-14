Милонов возмутился скидками на «срамные товары» к 14 Февраля

Заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов возмутился скидкам на «срамные товары» и стимулирующие таблетки, которые вводят в честь Дня святого Валентина. Об этом пишет ТАСС.

Депутат считает, что в России нужно учредить специальный орган, который будет выполнять функции полиции нравов. Он указал, что такая полиция следила бы за соблюдением норм и правил, защищая традиционные ценности от подобных «коммерческих поползновений».

Милонов отметил, что День святого Валентина стал символом регресса духовных ценностей в «пошлость и меркантильность».

14 февраля День святого Валентина отмечают влюбленные, молодожены и пары со стажем. С профессиональным праздником в эту пятницу поздравляют компьютерщиков, а любителям книг дарят бумажные издания любимых произведений.