Винник поблагодарил Путина и Трампа за свое освобождение

Сооснователь криптовалютной биржи BTC-e Александр Винник раскрыл детали своего возвращения в Россию. Об этом пишет РИА Новости.

Он поведал, что его привезли спецбортом из США через Польшу, где самолет останавливался на дозаправку. Россиянин добавил, что уже находится дома, но детей пока не видел, поскольку они спят за городом.

Винник поблагодарил всех причастных к его освобождению.

« Х о ч у с к а з а т ь с п а с и б о в с е м . В п е р в у ю о ч е р е д ь п р е з и д е н т у Владимиру Владимировичу Путину. Нашему главному дипломату Сергею Лаврову. Всем дипломатам. Всем спецслужбам. Адвокатам. Всем родным и близким, особенно моей семье, — сказал он. — И можно еще [президента США Дональда] Трампа поблагодарить. Без него, наверное, как-то трудно было бы».

Ранее стало известно, что Александр Винник возвращается в Россию после многолетнего пребывания в американской тюрьме. Освобождение «криптовалютного короля» стало возможным после обмена между Москвой и Вашингтоном, в рамках которого в обратном направлении проследовал учитель Марк Фогель.

Винник, как утверждалось, может быть связан с крупным криптокошельком, содержащим около 80 тысяч биткойнов. Эти средства, по некоторым данным, были похищены в 2011 году с японской биржи Mt. Gox. Винника арестовали в 2017 году в Греции при поддержке ФБР, после чего экстрадировали сначала во Францию, а затем в США в 2022 году. Американские власти обвиняют его в причастности к отмыванию денег через BTC-e, использовавшуюся, по их версии, российскими преступными группировками для финансирования киберпреступлений, торговли наркотиками и хищения персональных данных. Через преступную схему с 2010 года якобы было отмыто более четырех миллиардов долларов.