Освобожденный в США Александр Винник прилетел в Москву

Освобожденный из американской тюрьмы в ходе обмена россиянин Александр Винник приземлился в Москве. Об этом сообщил его адвокат Аркадий Бух.

«Александр Винник прибыл в Москву», — приводят слова Буха «Известия».

Ранее Винник вылетел в Россию из аэропорта Турции.

Мать освобожденного в США Винника рассказала о его жизни после задержания в Греции

В России освободили американца Марка Фогеля, ранее осужденного на территории РФ, об этом стало известно 12 февраля. Его обменяли на Винника, который обвинялся американскими властями в серии финансовых преступлений. Что известно о его освобождении — в материале URA.RU.