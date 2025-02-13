Отец десятерых детей из деревни выиграл в лотерею свыше миллиона рублей

Отец десятерых детей из деревни в Новосибирской области, который также трудится истопником, сорвал куш и выиграл в лотерею свыше 1,2 миллиона рублей. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».

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Счастливчик признался, что всегда верил в удачу, которая наконец преподнесла его семье «подарок судьбы». Мужчина отметил, что уверял домочадцев в грядущем выигрыше, однако ни жена, ни дети его не слушали. Однако теперь все родственники с нетерпением ждут получения приза. Многодетный отец рассказал, что выигрыш его семья потратит на гаджеты для детей, а также на ремонт дома.

— М ы ж и в е м в м а л е н ь к о й д е р е в н е , и э т о т м и л л и о н — н а с т о я щ и й п о д а р о к с у д ь б ы , — п е р е д а е т с л о в а п о б е д и т е л я РИА Новости.

Стать победителем лотереи повезло и жителю Самарской области, который рискнул сыграть с закрытыми глазами и сорвал невероятный куш: он выиграл суперприз в размере 56,1 миллиона рублей. В конце июля житель Свердловской области выиграл почти 12 миллионов рублей в лотерее «Столото», не отгадав при этом ни одного числа.