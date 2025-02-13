Отец десятерых детей из деревни выиграл в лотерею свыше миллиона рублей
Отец десятерых детей из деревни в Новосибирской области, который также трудится истопником, сорвал куш и выиграл в лотерею свыше 1,2 миллиона рублей. Об этом в четверг, 13 февраля, сообщили в пресс-службе «Национальной Лотереи».
Счастливчик признался, что всегда верил в удачу, которая наконец преподнесла его семье «подарок судьбы». Мужчина отметил, что уверял домочадцев в грядущем выигрыше, однако ни жена, ни дети его не слушали. Однако теперь все родственники с нетерпением ждут получения приза. Многодетный отец рассказал, что выигрыш его семья потратит на гаджеты для детей, а также на ремонт дома.
— Мы живем в маленькой деревне, и этот миллион — настоящий подарок судьбы, — передает слова победителя РИА Новости.
Стать победителем лотереи повезло и жителю Самарской области, который рискнул сыграть с закрытыми глазами и сорвал невероятный куш: он выиграл суперприз в размере 56,1 миллиона рублей. В конце июля житель Свердловской области выиграл почти 12 миллионов рублей в лотерее «Столото», не отгадав при этом ни одного числа.