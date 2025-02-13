Винник прибыл самолетом в Турцию

Россиянин Александр Винник, освобожденный из американской тюрьмы, прилетел в Турцию на самолете, а затем был отправлен в Россию другим рейсом.
Об этом заявил в интервью РИА Новости адвокат Аркадий Бух, представляющий интересы Винника.
«Мы получили обновленную информацию о местонахождении и статусе нашего клиента, господина Винника. Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию», - отметил Бух.
Также юрист заявил, что прибытие Винника в московский аэропорт ожидается в ближайшие часы.