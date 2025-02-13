Винник прибыл самолетом в Турцию

Россиянин Александр Винник, освобожденный из американской тюрьмы, прилетел в Турцию на самолете, а затем был отправлен в Россию другим рейсом.

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Об этом заявил в интервью РИА Новости адвокат Аркадий Бух, представляющий интересы Винника.

« М ы п о л у ч и л и о б н о в л е н н у ю и н ф о р м а ц и ю о м е с т о н а х о ж д е н и и и с т а т у с е н а ш е г о к л и е н т а , господина Винника. Нам сообщили, что наш клиент прибыл самолетом в Турцию, откуда был отправлен другим рейсом в Россию», - отметил Бух.

Также юрист заявил, что прибытие Винника в московский аэропорт ожидается в ближайшие часы.