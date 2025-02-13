«Отличное достижение»: Жириновский предсказал переговоры Путина и Трампа

Скончавшийся в 2022 году основатель ЛДПР Владимир Жириновский при жизни предсказал телефонный разговор президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

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Беседа глав государств прошла 12 февраля.

В ходе разговора политики обсудили ряд важных вопросов, в том числе российско-американские отношения и ситуацию на Украине. Подробнее о главных темах беседы — в материале «Вечерней Москвы».

— В о т з д е с ь б у д е т в с т р е ч а Путина и Трампа, и они могут договориться. Это будет отличное достижение <...> Но если он даст возможность договориться… О чем договориться? Украина! Да! — рассказал Жириновский во время эфира программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков, в ходе телефонного разговора Путин и Трамп не обсуждали признание новых регионов РФ. Также представитель Кремля уточнил, что президенты после разговора поручили помощникам немедленно начать проработку встречи на высшем уровне.

После разговора с Путиным Трамп связался и с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он уточнил, что вместе с республиканцем пришел к соглашению о продолжении контактов и встреч для урегулирования конфликта.