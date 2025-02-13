Праздник без границ: в Братиславе проходит выставка о фестивале «Зима в Москве»

До 14 февраля в столице Словакии работает экспозиция, рассказывающая о московских новогодних традициях. Расположилась она в Русском доме — культурном центре, чья задача — сохранять и знакомить всех с богатым историческим и культурным наследием России. Рассказываем подробнее о том, как выглядит «Зима в Москве» по-словацки.

© Оргкомитет фестиваля «Зима в Москве». Фотограф: А. Муллогулова

Шаги в историю

На нескольких витринах — множество экспонатов, рассказывающих о том, как отмечали Новый год в советские времена, начиная с 1950-х годов, и как традиции празднования сохраняют в наше время. Можно проследить, как менялись от года к году елочные игрушки, что стояло на новогодних столах в каждом доме, какие зимние забавы любили мальчишки и девчонки.

© Оргкомитет фестиваля «Зима в Москве». Фотограф: А. Муллогулова

На стенде о 50–60-х — настоящие «гаги». Вряд ли кто-то из современных детей знает это слово. А 70 лет назад такие коньки были мечтой каждого мальчишки. Но даже если их не было, — не беда: лезвия привязывали к обычным валенкам. Вот они, лежат рядом. После полета в космос Юрия Гагарина на елках появились игрушки, связанные с космосом, например ракеты. И даже Дед Мороз на старом фото указывает рукой на звезды: человек сумел до них добраться! Здесь и дисковый телефон, и радиоприемник, и духи «Красная Москва», и, конечно, кремлевская звезда, непременно украшавшая макушку елки.

70–80-е — выходит новогодний фильм на все времена: «Ирония судьбы или с легким паром». О нем напоминает афиша на стенде, посвященном этому десятилетию. А еще здесь шампанское, мандарины, бутерброды с икрой, переносной черно-белый телевизор «Сапфир». Рядом книжка «Дядя Степа», журнал «Мурзилка». И, конечно, Чебурашка. Страна увидела ушастого персонажа Эдуарда Успенского как раз незадолго до нового, 1970 года и влюбилась в него раз и навсегда.

Период с 90-х по 2010-е — эпоха больших перемен. Новые предметы завоевывали популярность: кассетный магнитофон, плеер, кубик Рубика. Но все также неизменны атрибуты самого теплого семейного праздника: наряженная елка и вкусные угощения. На фото — Москва тех лет. Приглядитесь: на одном из них — Старый Арбат, ставший незадолго до этого пешеходным.

Из прошлого в настоящее

© Оргкомитет фестиваля «Зима в Москве». Фотограф: А. Муллогулова

Основная часть экспозиции посвящена современности, в частности проекту «Зима в Москве». На большом экране демонстрируются ролики о праздновании Нового года, снятые специально для фестиваля и переведенные на словацкий язык. Здесь же сувениры с логотипом «Путешествие в Рождество».

О проекте «Московское чаепитие» напоминает часть парадного сервиза, который доставали только в самых торжественных случаях, коробка со знаменитым чаем «Москва». Кстати, его и сегодня можно попробовать на фестивальных площадках.

Пуанты, бинокль и билеты в Большой театр — дань еще одной традиции. На Новый год обязательно надо смотреть «Щелкунчика».

Из Москвы в Братиславу

© Оргкомитет фестиваля «Зима в Москве». Фотограф: А. Муллогулова

Словацкая «Зима в Москве» уникальна не только содержанием, но и историей создания. Прототип экспозиции был придуман и собран в России. Все экспонаты тщательно упаковали, чтобы они доехали в целости и сохранности. Перевозили их на дипломатическом транспорте. Команда художников собрала композицию и дополнила ее подходящими предметами из собственного архива.

Место проведения выставки выбрано неслучайно. Русский дом — культурный центр, который играет важную роль в укреплении и развитии российско-словацких отношений. Он является платформой для обмена идеями, знаниями и опытом между двумя странами. Основная его задача — продвижение русской культуры, языка и образования за рубежом. Это способствует укреплению дружественных отношений и взаимоуважению между нашими народами.

Еще можно успеть!

Ну а в российской столице «Зима в Москве» продолжается несмотря на отсутствие снега и морозов. Нетипичная погода не в силах помешать мероприятиям, запланированным по всему городу.

Почти на 2 тыс. площадках до конца февраля проведут конкурсы, мастер-классы, игры, экскурсии, кинопоказы и многое другое. Основная цель фестиваля — сделать зимний отдых в Москве ярким, запоминающимся и доступным для всех, дать возможность москвичам и гостям столицы провести время с семьей или друзьями, заново открыть для себя любимый город.

Больше информации можно получить на официальном сайте.