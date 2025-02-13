В России одобрили идею обязать граждан приносить присягу с 14 лет

В Государственной Думе РФ в первом чтении был одобрен законопроект, согласно которому с 14 лет, то есть с момента получения первого паспорта, граждане России должны будут приносить присягу. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Согласно тексту пояснительной записки, «в целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию РФ и законодательство предлагается снижение возраста лиц». Сейчас обязаны приносить присягу с 18 лет.

В текст статей 21 и 37 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» вносятся изменения. В соответствии с законопроектом, решение о предоставлении гражданства России вступит в силу только после того, как новый гражданин принесёт присягу. Если же он откажется это делать, то гражданство будет считаться недействительным.

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, те люди, которые приезжают работать в Россию и хотят состояться как граждане РФ, «должны чтить наши законы и делать все, чтобы не дискредитировать это высокое звание».

« 1 4 л е т — у ж е т о т в о з р а с т , к о г д а э т о м о ж н о п о н и м а т ь » , — о т м е т и л с п и к е р .

Ранее стало известно, что в 2024 году в российские загранучреждения за гражданством РФ обратилось около 600 граждан Украины.