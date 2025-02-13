Названа причина, по которой россиянки массово отказываются от секса 14 февраля

Женщины массово отказываются от близости в День святого Валентина из-за страха родить ребенка под знаком зодиака Скорпион. Об этом рассказала астролог Бэлла Винкс.

По ее словам, у представителей этого знака скверная репутация — их считают конфликтными, скрытными и сосредоточенными только на негативе. Винкс полагает, что это не совсем верное мнение.

Она объяснила, что Скорпион, как любой другой знак, не определяет характер или личные качества человека. Их поведение зависит от множества факторов: воспитания, жизненный опыт, окружение и так далее.

— С т о ч к и з р е н и я а с т р о л о г и и , с м о т р е т ь н у ж н о г о р а з д о г л у б ж е , у ч и т ы в а т ь р а с п о л о ж е н и е к а ж д о й п л а н е т ы в н а т а л ь н о й к а р т е , ч т о б ы с о с т а в и т ь в п е ч а т л е н и е о л и ч н о с т и к о н к р е т н о г о ч е л о в е к а , — у т о ч н и л а а с т р о л о г .

Издание Life.ru спросило у своих читателей, верят ли они в «проблемных» Скорпионов. Оказалось, что больше половины аудитории СМИ доверяют астрологии, либо иногда сверяют жизненные решения, опираясь на положение планет. При этом за Скорпионов вступились большинство опрошенных, особенно мамы девочек, рожденных под этим знаком.

Среди достоинств таких детей называют быстрый и пытливый ум, склонность к аналитике и числам, довольно спокойный темперамент и развитую интуицию.

Астрологи назвали пять знаков зодиака, которым не везет в любви. Среди них оказались Скорпионы. По словам специалистов, их любовь всегда глубока, но иногда она переходит в ревность и контроль, что отпугивает партнеров.

Частые ошибки Скорпионов: излишняя ревность, недоверие к партнеру и стремление к доминированию в отношениях. Им стоит учиться доверию и пониманию. Не каждая ситуация требует эмоциональной реакции.